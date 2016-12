Uverejnené: pondelok, 17. október 2016, 14:02

K lienkam, motýlikom a včielkam pribudli aj ježkovia

Kým vo väčšine našich osád zápasia s nedostatkom detí, zatiaľ v Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v polovici októbra slávnostne otvorili v škôlke novú, štvrtú skupinu.

„Táto udalosť by možno mohla zostať aj bez povšimnutia...“ – začala po pozdravných slovách svoj slávnostný prejav riaditeľka inštitúcie Edita Pečeňová. „Z nášho pohľadu, teda z perspektívy menšinového človeka však predsa len ide o pozoruhodnú udalosť (...) Ako menšinový občan často konštatujem, že dostávam ozaj veľa dobrých rád a poučení. Avšak keď ide o pomoc, niekedy som v núdzi. Nezostáva mi nič iné, len pozbierať všetky sily, pevne veriť, že sa to podarí a pustiť sa do práce samostatne, bez akejkoľvek pomoci. Tak to bolo aj s našou materskou školou. (...) Mladé rodiny a ich deti už v predškolskom veku treba oboznamovať s jazykom ich starých rodičov, inak to nepôjde. S učiteľským kolektívom sme sa pustili do tvrdej a vytrvalej práce, vypracovali sme jazykovo-výchovný plán, ktorý deklaruje slovenčinu a našu slovenskosť. Popritom je moderný a príťažlivý pre generácie 21. storočia (...) V Békešskej Čabe z roka na rok sme sa stali populárnejšími medzi mladými rodičmi. Pociťujeme, a aj oni pociťujú, že je potrebné „okúpať“ deti v slovenskom svete, vrátiť sa ku koreňom. Veď v hĺbke duše tunajších obyvateľov ešte stále žije túžba uctievať svoje korene, z ktorých pochádzame (...) Stali sme sa jednou z najpopulárnejších materských škôl v Békešskej Čabe, prihlásilo sa k nám toľko detí, že sme mali oprávnené predpoklady na ďalšiu, štvrtú skupinu. Financie nám zabezpečila Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) cez Ministerstvo ľudských zdrojov (MĽZ), Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prispel na zariadenie a to, čo ešte chýbalo, sme doložili ťažkou prácou z vlastného rozpočtu,“ dodala Edita Pečeňová a zároveň sa poďakovala zastupiteľskému zboru župného mesta Békešská Čaba a osobne primátorovi Péterovi Szarvasovi za kladný prístup a za povolenie otvorenia štvrtej skupiny.

V mene prevádzkovateľa hostí privítala predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá tiež vyzdvihla, že si osobitne vážime podporu vedenia mesta pri tomto projekte. Myslím si, že je dôležité gesto aj to, že pri tejto slávnostnej príležitosti v Békešskej Čabe, ktorá podľa Miroslava Demáka je matkou slovenských dolnozemských miest, sú prítomní slovenskí pedagógovia zo štyroch štátov (po slávnosti sa konali ďalšie podujatia: odovzdávanie Ceny a Pamätných listov Samuela Tešedíka a 7. Stretnutie dolnozemských slovenských učiteľov – pozn. red.). Predsedníčka zároveň prízvukovala, ako to spomenula aj riaditeľka hostiteľskej inštitúcie, že odovzdávanie slovenského kultúrneho dedičstva v súčasnosti už od rodín preberajú školské zariadenia. Tiež vyzdvihla, že v oblasti slovenského národnostného školstva badať paralelne aj úpadok (napríklad čo sa týka počtu žiakov a pedagógov – slovenčinárov), ale aj rozvoj. Je potešiteľné, že v prípade školských inštitúcií, prevádzkovaných CSSM, je príznačný práve trend rozvoja. Podľa primátora Békešskej Čaby Pétera Szarvasa vytvorenie novej skupiny v škôlke čabianskej slovenskej školy – ktorá aj podľa mienky rodičov vykonáva svoju úlohu na vysokej úrovni – prispelo k rozvoju celého mesta. „Slovenská národnosť je intenzívne prítomná vo verejnom živote mesta, a ja ju nepokladám za menšinu, ale za živú komunitu mesta,“ zdôraznil primátor Békešskej Čaby.

S dôvodmi zvýšeného záujmu o škôlku čabianskej slovenskej školy, ako aj s pedagogickou činnosťou v rámci nej, oboznámila účastníkov jej vedúca Csilla Cséffaiová. Ku gratulantom sa pripojil aj predseda Výboru pre národnosti, zahraničné styky a cirkevné záležitosti Zastupiteľského zboru Békešskej Čaby Pavol Kutej ml. – mimochodom bývalý žiak čabianskej slovenskej základnej školy –, ktorý vyzdvihol, že najlepšie si zapamätáme tie poznatky, ktoré si osvojíme v najmladšom veku.

Slávnostné otvorenie novej skupiny spestril slovenský kultúrny program škôlkarov, ktorý s nimi nacvičili učiteľky Eva Motyovszká a Mónika Misiková.

CsL

Foto: csl