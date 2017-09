Potulky Nížanov po strednom Slovensku

Uverejnené: piatok, 01. september 2017, 10:42

Aj v tomto roku usporiadala Slovenská národnostná samospráva (SNS) v Níži s finančnou podporou Ministerstva ľudských zdrojov svoj tradičný Letný tábor na Slovensku.

Týždňového pobytu sa zúčastnili žiaci Slovenskej národnostnej základnej školy Kálmána Mikszátha v Níži, ktorí sa v uplynulom školskom roku cieľavedome učili slovenčinu, pričinili sa o zveľaďovanie mena školy alebo zachovávanie tradícií.

Malá chasa sa na cestu vybrala v čase, keď sa lámali teplotné rekordy. Napriek tomu deti spolu so sprevádzajúcimi učiteľmi zažili nespočetné množstvo úsmevných príhod a zaujímavých výletov. Už počas cesty sa zastavili v župnom meste Banská Bystrica, pozreli si Múzeum Slovenského národného povstania a zo Šikmej veže nádherné historické centrum. Odtiaľ sa previezli do Španiej doliny, kde sa oboznámili s ťažkým životom baníkov. Potom sa premiestnili do rozprávkového sveta Pavla Dobšinského s názvom Habakuky na Donovaloch. Tu si vychutnali dve úsmevné rozprávky – Janko a Marienka a Zlatá priadka, pričom vyskúšali všetko, čo tento park ponúka.

...

Atila Rusnák

Foto: autor

Celý príspevok si môžete prečítať v 36. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 7. septembra.

Oplatí sa nás predplatiť.