Zástupkyňa národnostného ombudsmana o dôležitosti národnostného vzdelávania

Uverejnené: piatok, 01. september 2017, 13:24

„V záujme zachovania a nepretržitého rozvoja identity je pre štátotvorné národnosti v Maďarsku kľúčové zachovať si národnostný jazyk a podnecovať členov mladej generácie na osvojenie si jazyka komunity a na jeho každodenné používanie.

Popri rodine najdôležitejším miestom vzdelávania sa v materinskom jazyku sú ustanovizne zabezpečujúce národnostné vzdelávanie a výučbu, v ktorých sú vytvorené podmienky na to, aby sa vzdelávanie detí patriacich k národnostnej komunite realizovalo v časti alebo vcelku v národnostnom jazyku“ – píše zástupkyňa národnostného ombudsmana, Erzsébet Sándorová Szalayová vo svojom dnešnom komuniké, ktoré vydala pri príležitosti začiatku školského roka. Zástupkyňa národnostného ombudsmana ďalej vyzdvihla dôležitosť zabezpečenia práva na vzdelávanie v národnostnom jazyku, na jeho výsledky a na výzvy, ktoré stoja na tomto poli ešte pred nami. Upriamila pozornosť na dnes už všeobecný jav, že žiaci prichádzajú do národnostných škôl s rozdielnou jazykovou znalosťou. Prioritnou úlohou národnostných pedagógov je preto odovzdanie stabilnej jazykovej znalosti a podpora komunikácie. Dodala, že národnostná výučba čelí ťažkostiam aj preto, lebo situácia, služobný postup či vzdelávanie národnostných pedagógov nie sú dostatočné. Veľa práce nás čaká aj na poli národnostných učebníc, vzdelávacích pomocných materiálov a výchovy pedagógov. Ako zdôraznila, kontinuitu a kvalitu národnostného vzdelávania je možné zabezpečiť len vtedy, ak rodičia patriaci k niektorej z domácich národností sa rozhodnú v čoraz väčšom počte tak, že svoje dieťa zapíšu do národnostnej školy. Zástupkyňa národnostného ombudsmana sa poďakovala národnostným pedagógom a rodičom za ich vytrvalosť a obetavú prácu.

Foto: hir6.hu

Pôvodnú verziu komuniké v maďarčine si môžete prečítať TU.