Svet matematiky v Sarvaši

Uverejnené: utorok, 24. október 2017, 13:57

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku (PMCSM) usporiadalo svoj prvý metodický deň pre pedagogičky našich materských škôl v tomto školskom roku v Materskej škole slovenskej dvojjazyčnej školy v Sarvaši.

Účastníčky mohli nazrieť do práce skupiny Slnečnica, v ktorej sa pod vedením učiteľky Eriky Sindelovej deti zoznamovali so svetom matematiky, geometrických útvarov a so smermi v teréne. Následne hostiteľský tím pripravil pre návštevníčky sarvašskej výchovno-vzdelávacej inštitúcie originálnu súťaž v rovnakých tematických oblastiach. Záverom spoločne stráveného osožného predpoludnia záujemcovia navštívili maketový park Mini Uhorsko v miestnom arboréte.

...

CsL

Foto: autor

Celý príspevok nájdete v jednom z ďalších čísel Ľudových novín.

Oplatí sa nás predplatiť.