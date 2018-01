S Róbertom Kiss-Szemánom o tom, prečo sa oplatí študovať slovenčinu

Uverejnené: sobota, 13. január 2018, 05:07

Nový rok zvyčajne prináša nové zvyky, nové možnosti, nové začiatky. Viacnásobne to platí v prípade stredoškolákov, ktorí stoja pred veľkou križovatkou: musia sa totiž rozhodnúť, akým smerom bude pokračovať ich cesta k dospelosti.

Aby sme im rozhodnutie uľahčili, sadli sme si s vedúcim odboru slovakistiky na Univerzite Loránda Eötvösa (ELTE) v Budapešti Róbertom Kiss-Szemánom a porozprávali sa o tom, prečo sa oplatí v dnešnej dobe študovať slovenský jazyk a literatúru aj na univerzite.

ELTE je jednou z najväčších, zároveň najstarších nepretržite fungujúcich univerzít v Maďarsku. Založená bola v roku 1635, od roku 1950 nesie meno známeho maďarského fyzika. Na ELTE študuje vyše 30 tisíc poslucháčov na ôsmich fakultách, jednou z nich je filozofická, ktorej ikonická, hnedo-žltá budova stojí v úplnom centre hlavného mesta. Cez Trefortovu záhradu sa dostaneme aj k budove D, ktorá poskytuje domov pre slavistické štúdiá, medzi inými aj odboru slovenský jazyk a literatúra. Napriek tomu, že na ELTE chodia desaťtisíce študentov, na chodbách budovy D panuje zvyčajne ticho a pokoj, ale to neznamená, že by záujem o slovanské jazyky a kultúry nebol.

„Myslím si, že tu máme podmienky na to, aby sme si vytvorili naozaj rodinné ovzdušie a to v dobrom zmysle slova. Človek si spomenie aj na to vlastné štúdium na gymnáziu. V našich gymnáziách v Békešskej Čabe a v Budapešti to bolo podobne,“ vyzdvihne asi najcharakteristickejší pocit, čo človek cíti, keď prekročí bránu budovy D vedúci odboru slovenský jazyk a literatúra Róbert Kiss-Szemán, ktorý sa vrátil na akademickú pôdu po odbočke v diplomacii v roku 2015.

Ak sa chcete dozvedieť viac o študijných možnostiach a o študentskom živote na filozofickej fakulte ELTE, príďte na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná 26. januára!

Foto: autorka

