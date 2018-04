Prezentácia najlepších prác v Slovenskom Komlóši

Uverejnené: piatok, 20. apríl 2018, 10:07

Študentská vedecká činnosť na vysokej úrovni

Piatok trinásteho sa mnohým zdá byť nešťastný deň. Tí, ktorí sa stretli v Slovenskom Komlóši na verejnej časti študentskej vedecko-odbornej súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM), tento deň celkom isto pokladajú za šťastný. Veď účastníci súťaže, ktorých študentské práce sa dostali až do verejnej časti, všetci vyhrali. Totiž aj do Slovenského Komlóša sa museli prebojovať. Žiaci základných škôl a študenti gymnázií, v ktorých sa učia (aj) po slovensky, prezentovali svoje práce na tému Významné historické udalosti 20. storočia v mojej rodine – Subjektívna história, Kapitoly zo života Slovákov v Maďarsku. Naša vedecká inštitúcia vypísala výzvu na vedecko-výskumnú činnosť vlani koncom roka a v piatok 13. apríla sa mohli predviesť tí žiaci, ktorých práce porota uznala za vhodné verejnej prezentácie. Školáci si preto museli vykasať rukávy a zapracovať hneď dvakrát. Vymysleli si tému, našli si pripravujúceho pedagóga, skúmali, tvorili, písali, obhajovali svoje myšlienky u pripravujúceho, až sa dostali do štádia akoby „publikovania“ a poslali svoju prácu do súťaže. Porota preto tiež musela hodnotiť dvakrát. Najprv ocenila písomnú časť, na základe ktorej pozvali do Slovenského Komlóša 21 mladých v kategórii základných škôl a 11 možno budúcich vedcov z gymnázií. Ako počas otváracieho príhovoru povedala riaditeľka výskumného ústavu Tünde Tušková, je pozoruhodné, že súťaže sa zúčastnila aj jedna žiačka zo sarvašského maďarského gymnázia. Potom porota hodnotila nielen obsah, ale aj prezentáciu, ústne podanie, používanie technických pomôcok a vizualizáciu, ako aj patričnú slovnú zásobu, rétorické schopnosti a spôsob verejného vystupovania. Podaktorí boli takí nervózni, že by sa im krvi nedorezal, podaktorí zas – doslova aj na jednej nohe – zvládli prezentačnú úlohu riadne sebavedome.

...

Víťazi I. kategórie

I. Máté Balogh s prácou Hollóháza – miesto plné príbehov – Nové Mesto pod Šiatrom, pripravujúca pedagogička Júlia Kucziková

II. Lívia Balogová, práca Názvy ulíc v Slovenskom Komlóši v premenách času – Slovenský Komlóš, pripravujúca pedagogička Mária Hanková

III. Alexandra Csákyová, dielo Zaujímavý príbeh – Nové Mesto pod Šiatrom, pripravujúca pedagogička Viera Mohayová

Výhercovia II. kategórie

1. Zsolt Bence Püski s prácou Výmena obyvateľstva očami mojej starej mamy – Békešská Čaba, pripravujúci pedagóg Ján Pitoňák

2. Lea Szarvasová s prácou Jutka a Jolka – zasnúbenie dvoch duší – Békešská Čaba, pripravujúca pedagogička Edita Pečeňová

3. Alžbeta Daniela Kešjárová s prácou Život mojej babky počas 20. storočia – Békešská Čaba, pripravujúci pedagóg Michal Lászik.

Erika Trenková

Foto: autorka

