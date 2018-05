Metodické stretnutie pedagógov materských škôl Komárňansko-ostrihomskej župy

Uverejnené: streda, 23. máj 2018, 14:38

Tohto roku privítala na metodickom stretnutí pedagogičky materských škôl Komárňansko-ostrihomskej župy, kde sa učí aj po slovensky, kedysi banícka obec Moďoróš.

Účastníci podujatia sa najprv stretli v moďoróšskej materskej škole a potom sa presunuli do kultúrneho domu obce. Pedagogičky, starostov obcí obývaných Slovákmi, reprezentantov slovenských samospráv župy, Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy na čele s jej predsedníčkou Alžbetou Szabovou, ako aj predstaviteľky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku – predsedníčku Kultúrneho výboru CSSM Máriu Nagyovú i školskú referentku Eriku Lázárovú – privítal starosta obce Moďoróš Tibor Havrancsik. Následne javisko obsadili miestni školáci. Po nich prišli škôlkari z Tardoša a opäť sa vrátili miestni školáci. Po nich vzápätí škôlkari z Moďoróšu, ktorí ukázali, ako sa vedia predvádzať. Metodológiu dňa zastupovala tanečná pedagogička Eva Szilágyiová Šubová s nácvikom programu detských ľudových hier a tancov. Nie náhodou má choreografka také dobré meno, hravo zapojila do tanca všetkých prítomných. Na záver „zamestnania“ deti z Moďoróšu predviedli program Zlatá brána, ani čo by sa boli zvlášť pripravovali na vystúpenie už týždne vopred.

...

-etre-

Foto: autorka

