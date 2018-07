Začiatok leta na Zemplínskej šírave

Uverejnené: piatok, 13. júl 2018, 10:07

Deti zo slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom si toho roku opäť mali možnosť vybrať zo širokej ponuky táborov: hvezdárskeho, basketbalového, či táborov organizovaných Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku na Donovaloch, vo Vyšnej Boci, alebo Vrátnej doline.

Týždeň po skončení školského roka sme sa opäť vybrali do tábora na Zemplínsku šíravu. Zúčastnilo sa ho 24 detí a 2 učiteľky. Chodíme tam už niekoľko rokov a väčšinou sú to žiaci prvého stupňa. Tentoraz boli s nami aj budúci piataci, šiestaci a tri siedmačky. Tábor trval od 25. do 29. júna.

Viera Mohayová

Foto: autorka

Tábor sme zrealizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva ľudských zdrojov (EMMI) a Nadácie ľudských zdrojov (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő).