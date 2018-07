Musíš byť náročný

Uverejnené: pondelok, 23. júl 2018, 05:46

Nielen v divadle sme všetci jeden

„U babky je dobre, u babky je príma...“ ozývalo sa 28. júna v Bystrej z chaty Biela medvedica. Už niekoľko rokov sem koncom júna chodievajú vybraní žiaci – divadelníci zo škôl v Maďarsku, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Nie je to však obyčajný výlet do krajiny predkov. Týždňový pobyt, ktorý sa tento rok konal v dňoch 24.-30. júna, má pod svojimi krídlami Slovenské divadlo Vertigo. Jeho riaditeľka Daniela Onodiová už 25 rokov organizuje prehliadky slovenských detských divadelných súborov v Maďarsku Deti deťom a divadelné týždenné sústredenia na Slovensku. Na pomoc si prizýva divadelníkov a hudobníkov zo Slovenska. Skúsení majstri javiskového kumštu spolu s deťmi vytvoria za týždeň divadelné predstavenie. Nie je to ľahké, lebo je potrebné naštudovať texty, naučiť deti javiskovú reč, gestá, mimiku, piesne, mizanscény.

...

Erika Fajnorová

Foto: autorka, Margita Kmotriczová

Celý príspevok si môžete prečítať v 31. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 2. augusta.

Oplatí sa nás predplatiť.