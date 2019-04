Prebúdzanie kráľovnej poézie v budapeštianskej slovenskej škole

Uverejnené: piatok, 05. apríl 2019, 07:51

Nedávno mali možnosť prežiť literárne čulý deň v škole dvaja básnici Gregor Papuček a Eva Fábiánová. Porozprávame vám, ako sme sa cítili.

Veľa som premýšľal už o tom, aké to bolo osožné a milé, keď ako vojak z povolania som z Vacova chodil do budapeštianskej slovenskej školy, kde ma slovenčinárka Paula Dudášová so žiakmi literárneho krúžku čakala, a keď som prišiel, precvičovali sme teóriu poézie (rým, rytmus, metafora, a pod.). Žiaci písali veršíky a posielali ich do redakcie Ľudových novín, ktoré mali osobitnú literárnu rubriku ŠML (Škola milovníkov literatúry) pre dielka týchto žiakov. Takto sme sa usilovali vychovávať nasledovníkov našich súčasných slovenských básnikov. Bolo mi aj ľúto, že to behom času akosi zaniklo. Aj preto bolo pre mňa radostné prekvapenie, keď mi hosťujúca učiteľka Anita Holá zatelefonovala, či by som mohol prísť do ich školy na stretnutie so žiakmi. S radosťou som odpovedal kladne, a dozvedel som sa, že je tam pozvaná aj poetka Eva Fábiánová.

Toto stretnutie sa udialo 27. marca v priestoroch knižnice slovenskej školy v Budapešti.

Gregor Papuček a Eva Fábiánová

Foto: Anita Holá, Zoltán Havas

Gregor Papuček

Kráľovnej Poézii

(Ku Dňu poézie)

Vzývame Ťa,

Kráľovná všetkých básní!

Chceme vidieť

Tvoj obraz čarokrásny.

Prosíme Ťa,

Daj nám k písaniu sily,

keď už sme sa

do básní zaľúbili.

Ukáž nám aj

kde je tá čarovná sieň,

v ktorej sa dá

napísať peknú báseň.

Chceme sa hrať

slovami najkrajšími,

len nám prezraď,

kde máš ukryté rýmy.

Nenechaj nás

pred zavretými dvermi,

chceme Ti byť,

aj básňam večne verní.

Dnes je celá

zem šťastím opojená.

Zdravíme Ťa,

v krásny deň Tvojho mena!

Mimoriadna hodina literatúry na gymnáziu

Žiaci slovenského gymnázia v Budapešti absolvovali v polovici marca literárne popoludnie s dvomi autormi vďaka Slovenskej samospráve II. obvodu, ktorá spolu s vedením školy pozvala do inštitúcie prozaika Zoltána Bárkányiho a poetku Evu Fábiánovú. Obidvaja pochádzajú spod Pilíša a obidvaja sú povolaním novinári, ale ich literárne cesty sa rozchádzajú. Kým E. Fábiánová sa venuje poézii, Zoltán Bárkányi tvorí prozaické diela. Gymnazisti mali možnosť „prejsť“ jeho životom vďaka denníku, ktorý napísal zväčša s autobiografickými údajmi, na základe významnejších historických udalostí Maďarska, ako je druhá svetová vojna, výmena obyvateľstva, roky komunistického režimu, alebo zmena politického zriadenia. Hodnotový systém človeka, ako aj tvorcu, spomienky na historické udalosti – z pohľadu rodiny a jednotlivca – pomohli študentom priblížiť obidvoch umelcov.

