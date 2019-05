Dvadsať rokov, koľko krokov?

Uverejnené: streda, 29. máj 2019, 09:13

Napriek zavádzajúcemu titulku tento článok sa nebude opierať o všelijaké zistenia výskumníkov, ktorí ostražite sledujú každý malučičký pohyb človeka.

Všetci sme iní, jedineční, a tým sme aj farebným odtienkom spoločenského bytia. Ako je to v prípade inštitúcií? Podobne. O tom svedčí aj nóvum v histórii šárskej materskej školy Dúha, ktorá po prvýkrát verejne oslavovala. Národnostná škôlka prevádzkovaná mestom Dabaš v tomto školskom roku oslavuje 20. výročie od svojho založenia. Vychovávateľky spolu s rodičovským združením a vďaka finančnej podpore Slovenskej samosprávy v Šáre na spomínané znamenité jubileum pripravili v zážitkoch bohatý, tematicky pestrý program. Cieľ akcie sa však nevyčerpal v zmysle „zabavme sa spolu“, mal oveľa šľachetnejší zámer. Oduševnení pracovníci škôlky veria v to, že skrz tejto dobročinnej série programov sa im do konca júna podarí vyzbierať dostatočnú sumu na obnovenie ihriska, presnejšie na zakúpenie nových hojdačiek, šmýkačiek, predovšetkým akéhosi loďového komplexu, ktorý stojí vyše milióna forintov. Treba poznamenať, že tieto predmety sú každodenne používané chasou detí a hry z lacnejších materiálov sa väčšinou rýchlo opotrebujú.

„Veľmi by sme sa potešili, keby sa nám čo najskôr podarilo zlepšiť podmienky v inštitúcii, preto sa obraciame aj na čitateľov Ľudových novín veriac v to, že nám pomôžu svojimi finančnými darmi. Názov účtu je Takarékszövetkezet Dabas-Sári Fiók a jeho číslo je 64400013-10104394-00000000. Za každú pomoc ďakujeme,“ povedala nám stále pozitívne naladená riaditeľka škôlok Slnečný lúč a Dúha Ilona Csernáková Mrázová, ktorá očividne miluje svoju prácu aj vďaka výborným ľuďom okolo nej.

Foto: autor, Teréz Weiszová

Celý príspevok si môžete prečítať v 23. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 6. júna.

