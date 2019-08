Biblický tábor pod tatranskými štítmi

Uverejnené: streda, 14. august 2019, 05:26

Počas posledného júlového týždňa si 30 účastníkov Biblického tábora Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) a traja dospelí vychutnávali vymoženosti Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra vo Veľkom Slavkove.

V nádhernom prostredí pod tatranskými štítmi piataci až ôsmaci slovenských základných škôl a inštitúcií, kde sa vyučuje slovenčina, z Budapešti, Dunaeďháze, Ďurky, Jače, Pišpeku, Slovenského Komlóša, Šámšonu a ďalších, preberali 10 božích zákonov, predovšetkým však prvý z nich – Nezabiješ.

Dejisko tohtoročného Biblického tábora CSSM pod vedením evanjelického farára Attilu Spišáka bolo od 21. – 26. júla vo Veľkom Slavkove neďaleko Popradu. Je to sotva 10 kilometrov od tatranských turistických chodníkov, vedúcich do (plochou) najmenších (výškou) najvyšších hôr Slovenska, Vysokých Tatier. Končiare vypínajúce sa do výšky vyše dvetisíc metrov poskytovali účastníkom tábora nielen nevyčerpateľný zdroj výletových možností, ale ich prítomnosť týčiaca sa nad mládežníckym centrom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania dodávala celému podujatiu veľkolepú atmosféru.

...

-tre

Foto: A. Spišák

Celý príspevok si môžete prečítať v 34. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 22. augusta.

Oplatí sa nás predplatiť.