Momenty zo života 30-ročnej Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku

Uverejnené: sobota, 28. september 2019, 06:06

Mladí (i starší) Slováci v Maďarsku si v tomto roku pripomínajú významné jubileum. Pred tridsiatimi rokmi vznikla naša jediná mládežnícka organizácia s celoštátnou pôsobnosťou – Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku.

Po sľubnom začiatku a aktívnych 90. rokoch plných rôznorodých cieľov a programov sa v prvom desaťročí tohto storočia činnosť organizácie spomalila, ba hrozil jej zánik. Ťažké a zdĺhavé roky revitalizácie, reorganizácie a zviditeľňovania organizácie priniesli svoje ovocie. Terajšie predsedníctvo, ktoré prevzalo štafetu v tomto roku, sa už pustilo do organizovania osláv jubilea. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli aj my zhrnúť prvé tri desaťročia organizácie a podať vám stručný historický prehľad – bez nároku na úplnosť, veď na hlbšie predstavenie histórie OSMM by nestačila ani celá príloha.

