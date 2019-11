Stretnutie učiteliek materských škôl v Dabaši

Uverejnené: štvrtok, 28. november 2019, 09:40

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku (PMCSM) usporadúva metodické dni pre pedagógov už sedem rokov dva až tri razy do roka. Vďaka Elenke Mrázovej Csernákovej, vedúcej materskej školy Slnečný lúč v Dabaši-Šáre, kde majú 102 škôlkarov – v ďalšej budove inštitúcie je 84 detí –, sa uskutočnilo posledné takéto stretnutie v polovici novembra tohto roku.

Predškoláci zo skupiny Snežienka, 16 chlapcov a 13 dievčatiek, predviedli učiteľkám z rôznych kútov Maďarska, starostovi mesta Zoltánovi Kőszegimu, viceprimátorom Tünde Pálinkásovej Balázsovej a Gabrielovi Sósovi, a tiež školskej referentke Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Erike Lázárovej, ako by cestovali jednotlivými dopravnými prostriedkami rôznou rýchlosťou, ba aj to, ako by dodržiavali dopravné predpisy.

...

E. Trenková

Foto: autorka

Celý príspevok si môžete prečítať v 49. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 5. decembra.

Oplatí sa nás predplatiť.