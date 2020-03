Nová funkcia učiteľov – prevláda online svet

Uverejnené: piatok, 27. marec 2020, 06:51

Od 16. marca sa nielen v maďarských, ale aj v národnostných výchovno-vzdelávacích inštitúciách zaviedla na neurčitú dobu v praxi nevyskúšaná forma vzdelávania, online vyučovanie a štúdium. Po vyhlásení núdzového stavu internet priam ožil nápadmi učiteľov, vydavateľstvá zadarmo sprístupnili svoj archív, médiá začali vysielať programy s výchovno-vzdelávacím zameraním.

Z týchto možností si však každý školský kolektív musel za krátky čas postaviť vlastný, funkčný systém. Ako to prijali? Boli ťažkosti? Podarilo sa im vymyslieť techniku hodnotenia? Aj tieto otázky nám zodpovedali učiteľky z rozličných miest v Maďarsku, kde žijú Slováci. Jedno je však isté, že nesklamali, ale obstáli na plnej čiare! Podotýkam, že aj elektronická triedna kniha Kreta má funkciu, v ktorej sa dajú vytvoriť testy. Uško sa nachádza pod dotazníkom. Túto možnosť si však musí každý záujemca naštudovať sám.

„Digitálne vyučovanie nenahradí školu”

Helena Klagyiviková, Základná škola v Lucine

Neboli sme pripravení. Našťastie máme veľa digitálnych prostriedkov, ktoré sme každodenne používali v škole, takže nám forma vzdelávania nebola neznáma. Už v sobotu, 14. marca, triedni učitelia vytvorili virtuálne skupiny rodičov. Rýchlo sme rozposlali dotazník, či majú doma vhodné prostriedky na prechod k inej forme výučby. Zistili sme, že zo 106 žiakov 30 percent nemá doma počítač a ani tablet. Zdalo sa, že skôr rodičia neboli pripravení na zmenu, lebo aj keď majú doma tieto zariadenia, ťažko ich ovládajú. Toto sme museli urýchlene vyriešiť, takže na pondelňajšej schôdzi sme sa rozhodli, že učivo pripravíme na celý týždeň. Tí, ktorí majú prístup k internetu, úlohy môžu vyriešiť doma, ostatným ich vytlačíme. Tlačené listy si rodičia môžu vyzdvihnúť každý pondelok popoludní v škole. Vyriešené úlohy nám potom majú priniesť naspäť. Aby sme našich žiakov vedeli kontrolovať, pedagogický zbor sa rozhodol, že na konci týždňa deti vyplnia pracovný list k danej téme. Mnohé rodiny vyriešené úlohy pošlú emailom, iní ich odfotia, podaktorí, najmä keď ide o básne z literatúry alebo o úkony z telocviku, nahrajú to a zdieľajú s nami. Pri slovenčine máme to šťastie, že je plno materiálov na webovej stránke slovaci.hu. Musím však povedať, že digitálne vyučovanie nenahradí každodennú školskú dochádzku, lebo chýba spätná väzba. Mnohokrát dieťa len nedbanlivo vyrieši úlohy, alebo ich napíše namiesto neho rodič. Aj na toto hľadáme riešenie.

„Veľmi chýbame deťom, ale aj ony nám”

Valéria Rezníková Kainová, Základná škola Józsefa Kincsesa v Kestúci

Zmena prišla nečakane. Čo najrýchlejšie sme sa museli prispôsobiť novému smeru výchovno-vzdelávacieho programu. Pedagogický zbor nemal inú možnosť, ako rozvážne, kreatívne a spoločne hľadať riešenia na vzniknutú situáciu, aby bez problémov dokončil školský rok. Hneď prvý deň sme sa zúčastnili doškoľovania o možnostiach online formy vyučovania, veď sme za krátky čas museli prejsť na doteraz nezabehnutú trať. Aj v našich končinách sa osvedčila interaktívna triedna kniha Kreta a pre 4.-8. ročník Google Classroom. Táto virtuálna učebňa nie je žiakom neznáma, viackrát v nej pracovali na hodine informatiky. Každý deň sa naučíme niečo nové, našťastie o pozitívne i negatívne skúsenosti sa podelíme medzi sebou, s kolegami si pomáhame navzájom, držíme spolu. S rodičmi sme v neustálom kontakte cez inteligentné telefóny. Zaujímame sa, pýtame sa ich, ako napredujú deti, či majú v niečom ťažkosti, či sú ich ratolesti zaťažené. Podľa doterajšej odozvy, žiaci vykonávajú svoju prácu svedomito, usilovne sa učia. Rodičia sú veľmi chápaví a prezradili nám, že deťom veľmi chýbame. Musím povedať, že aj ony nám. Každému z nás prajem veľa síl do budúcna, zdravie a vytrvalosť. Dávajme si pozor na seba a opatrujme sa navzájom!

„Aj rodičia majú dôležitú úlohu, ale snažíme sa im to uľahčiť”

Virág Pincziová Szívósová, Hornomatrianska základná škola a materská škola Ladislava Zakupského v Alkári

Popoludní 13. marca sme na to ani nepomysleli, že v pondelok sa náš život úplne zmení. Ustarostene sme stáli zoči-voči novým úlohám, výzvam, ktoré sme museli vyriešiť veľmi rýchlo a, samozrejme, hladko, pričom tieto rozhodnutia mali byť aj účinné. Nevedeli sme si predstaviť, ako sa zaobídu deti bez našej pomoci taký dlhý čas. Sme si vedomí, že aj rodičia majú dôležitú úlohu, ale snažíme sa ich prácu uľahčiť tým, že im poskytneme digitálne úlohy, vzdelávacie videá, vyučovanie cez skype a podľa potreby inými digitálnymi pomôckami. Žiaci dostávajú úlohy cez Google Classroom podľa doterajšieho rozvrhu hodín. Toto pomáha žiakovi, aby si vedel naplánovať a dodržať denný rozvrh. V našej škole sme na digitálnu vzdelávaciu formu prešli len nedávno, takže veľa skúseností ešte nemáme. Na začiatku boli menšie prekážky, ale našťastie sa ich podarilo rýchlo vyriešiť. Deti šikovne plnia úlohy, s rodičmi sme stále v kontakte a pomáhame si navzájom. Je naším spoločným záujmom, aby sme úspešne dokončili školský rok.

„Našou hlavnou úlohou je ochrana zdravia”

Margita Kmotriczová, Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov v Sarvaši

Mňa osobne šokovalo oznámenie premiéra, že školy budú zavreté, aj napriek tomu, že táto možnosť už zrela niekoľko dní. Rodina, ja, i moji kolegovia sme sledovali správy v susedných krajinách, kde prijali podobné opatrenia pre nebezpečenstvo šírenia koronavírusu. V pondelok 16.marca sa aj v maďarskom verejnom školstve začala nová éra, ktorá sa nazýva mimotriedne digitálne vzdelávanie. Pre mňa ide o novú situáciu s novými možnosťami. S kolegami sme veľa surfovali na internete, hľadali sme najmä odborné fóra vytvorené výlučne pre učiteľov. Vyberali sme z množstva metodických pomôcok, uprednostňovali sme najmä ľahko použiteľné a bezplatné verzie. Potom sa začalo vzájomné vzdelávanie, výmena osvedčených skúseností. Zamerali sme sa na problémy v skupinách a vypracovali sme učivo pre každý ročník zvlášť. Najťažšou úlohou pre mňa bolo previesť myšlienky od odbornej atestácie na digitálne vzdelávanie. Rada používam technické možnosti XXI. storočia. Treba ich veľa precvičovať a pýtať sa skúsenejších pri spracúvaní digitálnych učebných materiálov, ale teraz je našou hlavnou úlohou ochrana zdravia. Keď sme už urobili maximum v tejto oblasti, môže prísť na rad školstvo, presnejšie využívanie internetu vo vzdelávaní. Viem zo spätnej väzby, že študenti si užívajú digitálne hodiny, ale pre mnohých rodičov ide o ďalšiu, nie celkom neznámu, ale predsa nepoznanú úlohu. Navrhujem svojim kolegom, aby sa nebáli využívať digitálne možnosti, pretože som presvedčená, že táto zmena prinesie aj mnoho výhod do nášho profesionálneho života.

„Digitálne vzdelávanie je najlogickejšie riešenie”

Beatrix Hrušková, Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti

Myslím, že v tomto období je digitálne vzdelávanie najlogickejšie riešenie. Je to veľká výzva pre nás učiteľov, aj pre žiakov, lebo sme sa predtým nestretli s prostriedkami online štúdia. Naša škola sa zaregistrovala na Google Classroom, čo je dobrý online nástroj na zadávanie, zbieranie a prezeranie žiackych úloh. Po predošlom skúšobnom týždni už ho celkom ľahko používame. Treba si vytvoriť taký režim dňa, aby sme nesedeli stále pri počítači. Je to ťažké, ale časom sa to hádam podarí. Snažím sa byť optimistická, a domnievam sa, že táto perióda umožní aspoň rozvoj poznatkov študentov a pedagógov z oblasti informatiky.

AR

Foto: archív

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.