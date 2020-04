Žiaci o digitálnej výučbe

Uverejnené: piatok, 03. apríl 2020, 06:03

Výzva prejsť na digitálne vyučovanie patrila nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov. Aj oni si museli zvyknúť na úplne inú životosprávu. Do školy síce nechodia, ale to neznamená, že ich „pracovná náplň” sa zmenila.

Ako prijali digitálnu formu vyučovania? Ako si zadelili čas? V čom sú pozitíva a negatíva tejto formy vzdelávania? Zaťažuje ich? Čo je lepšie, byť v škole, alebo učiť sa doma? Čo im najviac chýba? Tieto otázky sme položili tínedžerom zo slovenských národnostných základných škôl skoro z každého kúta našej krajiny.

Hanna Klementová, 8. trieda, Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola v Slovenskom Komlóši

Teším sa, že môžem vyskúšať nové metódy a mám čas učiť sa. Vytvorila som si nový režim dňa. Predpoludním si pripravím písomné úlohy a popoludní sa učím, čítam rôzne knihy. Večer potom mám čas na športovanie. Za pozitívum pokladám to, že si môžem zadeliť čas. Negatívom je, že mi chýbajú osobné kontakty. Cítim, že som zaťažená, lebo sama si musím pripraviť hodinové práce a domáce úlohy. Podľa mňa je v škole lepšie, lebo tam nám učitelia pomáhajú pochopiť učivo. Popritom mi chýbajú aj spolužiaci.

Virág Zemenová, 8. trieda, Základná škola Jozefa Beneho v Pišpeku

Keď som sa dozvedela, že nebudeme chodiť do školy, pripadalo mi to čudné a bola som smutná. Mám pocit, že to bude trvať dlhší čas. Zo školy dostávame úlohy na každý týždeň a tak si môžem zadeliť čas. To pre mňa nie je problém, lebo aj doteraz som sa takto učila. Niektorí spolužiaci mi písali, že pre nich je to ťažké, lebo nestíhajú všetky úlohy. Ja si ich zapisujem do zošita pre domáce úlohy, a takto si viem aj skontrolovať, či som hotová. Čo sa týka úloh, niektoré typy sú pre mňa nové, napr. robiť si poznámky z krátkeho filmu, alebo pripraviť písomku pre seba. Učitelia nám veľa pomáhajú cez internet, ak niečomu nerozumieme. Keďže sme doma, viac som so súrodencami a rodičmi, učíme sa byť samostatní. No chýbajú mi kamarátky. Radšej sa učím v škole, lebo doma sa ťažšie prinútim k tomu, aby som sa učila.

Kata Kollárová, 6. trieda, Slovenská národnostná základná škola v Dunaeďháze

Moja prvá reakcia bola: hurá, to je dobré, budem sa učiť, kedykoľvek chcem. Ale keď som uvažovala o dôvodoch, zosmutnela som. Učitelia našej školy veľmi rýchlo vymysleli a skoordinovali priebeh nášho domáceho vzdelávania. Spýtali sa nás, kto má doma príslušné internetové vybavenie, a či dobre funguje program Kréta. Tí, ktorí nemali, škola im ho poskytla. Zo skúseností z prvého týždňa je teraz ľahšie zostaviť si program a naplánovať si čas. Našťastie nám nezadali príliš veľa úloh a sú tiež rôznorodé. Moja mama, samozrejme, mi veľmi pomáha. Pravidelne používame aplikácie Redmenta, LearningApps a dostávame podrobné plány hodín. Počas vyučovania slovenčiny sme využívali aj slovake.eu, Youtube a iné slovenské strany. Toto celé je dobré v tom, že môžem postupovať svojím tempom, ale mnohokrát mi chýba vysvetlenie učiteľa. Chýbajú mi bežné hry, spontánne rozhovory s priateľkami a aj skupinová práca. V súčasnosti si užívam výhody štúdia doma a relatívnu voľnosť. Teraz si začínam všetko uvedomovať, učím sa, čo nám povedali pani učiteľky.

Rita Krisztina Zórádová, 7. trieda, Bukovská slovenská národnostná základná škola v Novej Hute

Keď oznámili, že nebude škola, veľmi som sa prekvapila. Avšak hneď od začiatku som si túto formu obľúbila a bola som medzi prvými, ktorí sa naučili používať aplikácie. Ráno vstávam tak, akoby som išla do školy a o ôsmej som už pripravená na učenie. Svoj čas si však nezadelím na 45-minútové bloky. Oddychujem až po dokončení všetkých úloh z daného predmetu. Pozitíva tejto formy sú v tom, že žiak napreduje vlastným tempom, nemusí si za krátky čas osvojiť učivo. Medzitým sa naučíme aj správne si zadeliť čas, teda kedy a čo uprednostníme, čím sa budeme zaoberať. Za hlavné negatívum pokladám najmä porozumenie nového učiva. Cez internet ho učitelia nevedia tak podať, ako keď sme zoči-voči a tak mnohí žiaci učivo veľmi ťažko, alebo vôbec nepochopia. Nápomocné sú vzdelávacie videá, ale na tie sme si zatiaľ nezvykli. Najviac problémov nám robí pochopenie úloh. Čo sa týka zaťaženia, v prvých dňoch naši učitelia dávali oveľa viac úloh, ale postupne aj oni prišli na to, koľko ich vieme zvládnuť sami za 45 minút. Teraz už väčšine žiakov ide domáce riešenie úloh ľahko, netreba nad nimi tráviť veľa času. Chýba mi však atmosféra školy, rozhovory so spolužiakmi. Samozrejme, udržiavame navzájom písomný kontakt, ale to je o niečom inom. Keď mám čas, s kamarátkami zvyknem četovať, ale nie vždy sa to podarí, lebo každý z nás má iný harmonogram. Chýbajú mi aj tí, s ktorými nechodíme do jednej školy, ale často sa stretávame napríklad na skúškach ľudového tanca. Pre epidémiu aj tie zrušili, a tak sa nemáme kedy a kde stretnúť. Možno toto je najťažšie v dnešnej situácii.

Attila Bakk, 8. trieda, Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch

Keď som to počul, bol som veľmi smutný, lebo ja mám rád našu školu a uvedomil som si, že budú mi chýbať kamaráti, učitelia. Nevedel som si predstaviť, ako to bude, ako nás budú učitelia vyučovať. Začal som rozmýšľať o tom, ako zvládnem sám školskú látku. Ráno vstávam okolo ôsmej. Po raňajkách sa dám do práce. Každý deň sa učím do obeda. Otvorím si rozvrh v E-Kréte, a urobím každú úlohu, čo na daný deň vydali. Na niektorých hodinách pracujeme v Sutori, máme aj interaktívne úlohy, niekedy máme pozerať filmy alebo zúčastniť sa skupinového video rozhovoru. Po obede idem von na dvor, tam cvičím, a pred večerou sa rozprávam s kamarátmi cez Viber a Messenger. Väčšinou sa rozprávame o úlohách alebo o tom, čo sme robili popoludní. Niekedy hráme online hry. Pozitívne na tejto forme vyučovania je iba to, že nemusím ráno skoro vstávať. Negatívne je, že sa nemôžem stretávať s kamarátmi. V škole sa na hodinách naučím všetko z výkladu učiteľov, a doma musím iba precvičovať učivo. Teraz je to ťažšie. Jednoznačne je lepšie v škole. Na jednej strane preto, lebo moji učitelia sú výborní, a počas vyučovania sa môžem naučiť takmer všetko od nich. Na druhej strane aj preto, že sú tam moji kamaráti a veľmi dobre sa zabávame cez prestávky i cestou domov. Z čoho som najsmutnejší je to, že som práve ôsmak. S triednou učiteľkou sme už začali plánovať triedny výlet, večierok a objednali sme pozvánky na rozlúčkovú slávnosť. Dúfam, že v lete budeme mať možnosť rozlúčiť sa so školou a s učiteľmi.

Bence Sándor, 7. trieda, Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Meste pod Šiatrom

Veľmi sa mi páči digitálne vzdelávanie, pretože ma odjakživa zaujímala práca s počítačom a programovanie. Úlohy riešim podľa pôvodného rozvrhu hodín, od ôsmej ráno, niekedy až do pol druhej. Najviac času mi zaberá kopírovanie a príprava projektových prác. Za dva týždne som zostavil štyri takéto PowerPointy. Existuje veľa pozitív, ako napríklad môžem sa učiť vlastným tempom a hocikedy si dať prestávku. Keď nechápem učivo, ihneď si ho vyhľadám na internete. Najlepšie je však to, že nevstávam skoro. Samozrejme, ako vo všetkom, aj tu existujú negatíva. Trebárs úlohy sú zverejňované na viacerých platformách, a v tomto chaose sa mi niekoľko úloh stratí spred očí. Písomky a pracovné listy riešime cez Redmentu. Stránka však niekedy funguje nesprávne. Mne sa oveľa viac páči domáce vzdelávanie, pretože som sa počas týchto 2 týždňov vôbec nepreťažil. Najviac mi chýbajú priatelia.

