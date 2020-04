Na dvore čabianskej školy vybudujú športovisko

Uverejnené: piatok, 10. apríl 2020, 07:05

Naši čitatelia sa mohli nedávno dočítať o tlačovej besede štátneho tajomníka rezortu ľudských zdrojov Miklósa Soltésza v Alkári o prisúdení dotácií pre naše školy s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré spravuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM). A tiež nedávno uverejnil čabiansky primátor Péter Szarvas na svojej stránke na sociálnej sieti, že primátorským nariadením povolil investície na dvore Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia na Dedinského ulici.

Ba dokonca si samospráva trocha načrela do vrecka a prispela sumou 1,5 milióna forintov. Hádam to môže byť aj dobrý precedens, veď od roku 2005 nedotovalo mesto slovenskú školu v dolnozemskej metropole ani forintom.

„Ako prvý krok by mali v čabianskej škole odstrániť staré budovy, ktoré sú na pomerne veľkom dvore, a vytvoriť športové ihriská,“ povedala pre nás predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. „Ku koncu roka sme zozbierali informácie, aké investície plánujú naše školy. Najviac peňazí pôjde do budapeštianskej školy, kde začneme s výmenou okien. Ale pani riaditeľky vedia veľmi dobre povedať, čo potrebovali, čo zamýšľajú opraviť,“ dodala ešte.

Riaditeľka čabianskej slovenskej školy Edita Pečeňová potvrdila skutočnosť, že primátor má povinnosť zaujať stanovisko. Keďže mesto je vlastníkom pozemkov, kde sídli naša inštitúcia, musí odsúhlasiť investíciu, zveľaďujúcu imanie mesta. Dodala tiež, že si nemôžu sťažovať, mesto im nebráni dosahovať svoje ciele.

Najprv budú búrať, potom budovať

– Primátor sa na svojej stránke chváli svojou veľkodušnosťou. Ako hodnotíte vašu spoluprácu?

– Myslím, že v poslednom období došlo k určitej konkrétnejšej spolupráci. Hneď dvakrát nás mesto podporilo. Jednak mám šikovné kolegyne v materskej škole – myslím, že neprezrádzam nič nové – a tie objavili projekt, do ktorého sa mohli prihlásiť materské školy. Ide o vytvorenie športového ihriska s tzv. umelou trávou, kde deti môžu hrať futbal a iné loptové hry. Tento projekt potrebuje vlastný podiel, štyri a pol milióna. Jeden a pol milióna nám zabezpečilo mesto Békešská Čaba. Odborný personál, ktorý pracuje na oddelení rozvoja mesta bol naozaj ústretový a pomohol nám v takých otázkach, na ktoré sme my nemali pracovné sily. Vďaka nim sme mohli zhotoviť plán športového ihriska. Podali sme súbeh a čakáme na rozhodnutie, či získame peniaze, aby na dvore materskej školy mohlo byť vybudované športové ihrisko. Bude čiastočne kryté, moderné a veríme, že na dlhé obdobie zabezpečí potreby materskej školy. Keď je vonku sychravo alebo daždivo, nemali sme možnosť tráviť s deťmi čas vonku.

– Pre tento projekt však nebúrate...

– Na uskutočnenie oboch investícií sme si museli vyžiadať súhlas vlastníka, teda samosprávy. Aj druhý projekt sa viaže k mestu, lebo len s podporou zastupiteľského zboru budeme môcť realizovať ďalšiu investíciu. Náš prevádzkovateľ, CSSM podala žiadosť o dotácie a získala peniaze na vytvorenie športového ihriska na dvore školy.

– Čo zbúrate a čo postavíte?

– Chceli by sme postaviť kombinované ihrisko, tenisové kurty a ihrisko na basketbal spolu. Najprv musíme zbúrať starú budovu. Vznikne tým pomerne veľký priestor. Postavíme skromnejšie budovy, kde umiestnime napríklad aj posilňovňu. Stavba, ktorá tam dnes stojí, je skutočne hanbou pre mesto. Sú to budovy z roku 1961 a neboli rekonštruované minimálne 50 rokov. Je tam stará kotolňa, sklady, ktoré je nutné vyprázdniť, tiež za pomoci konštruktívnej spolupráce s mestom, lebo to je majetok patriaci Békešskej Čabe. Sú to staré stoličky, stoly. Keď to všetko vyprázdnime, budovy zbúrame, bude môcť vyrásť toto kombinované športové ihrisko. Náš školský dvor je pomerne veľký a predsa nemáme priestory na športovanie. Preto bolo potrebné urobiť tento krok. Projekt má hodnotu takmer 60 miliónov. Ten, ktorý má byť uskutočnení na dvore materskej školy, bude stáť 14, 5 milióna forintov. Trošku sa obávam, či nebudú projekty v hospodárskej situácii, do ktorej sme sa dostali všetci, tu, v Európe, zastavené.

– Koľko by ste mali dostať od štátu na uskutočnenie svojich cieľov?

– O 59 miliónoch sme už prostredníctvom CSSM dostali informáciu, zrodilo sa pozitívne rozhodnutie. Na ďalšie sme žiadali 10 miliónov forintov. Jeden a pol sme dostali od mesta, čo je veľký úspech, veď od roku 2005 sme nedostali nič. Tri milióny budeme financovať z vlastného rozpočtu. Počas uplynulého roka sme mali veľa ubytovacích nocí v internáte, tak sme získali peniaze navyše. Zdroj je živý, ak nám to ekonomika dovolí.

– Koľko času ste dostali na realizáciu týchto projektov?

– Väčší by sme mali uskutočniť do konca budúceho roku a dvor materskej školy musíme prebudovať ešte v tomto roku.

– Ako to vidíte, budete vedieť dodržať termíny?

– Momentálne to neviem posúdiť. Ešte pred dvomi mesiacmi by som bola smelo a rozhodne odpovedala kladne, ale teraz si to netrúfam. Termíny posunú alebo nie, ktovie, ako budeme môcť postupovať. Pokiaľ trvá pandémia, kým opatrenia nebudú odvolané, zatiaľ sa robotníci, ani podnikatelia nepustia do práce.

– Teraz však nemáte v škole deti, neprekážali by stavbárom v práci a tí by ich nerušili počas vyučovania.

– Platia však bezpečnostné opatrenia, stav núdze, takže sa nikto do stavby nepustí.

– Videla som v správach ako sa ľudia veselo korzujú na brehu jazera Velence či Balatonu, aj v meste, akoby ani nebola nebezpečná pandémia...

– V Békešskej Čabe sa nikto neprechádza po meste. Mesto je vyľudnené ako na Vianoce. Prázdne. Každý je doma, myslím. Vybehla som do obchodu a bolo tam veľmi málo ľudí. Dodržiavame bezpečnostné predpisy. Békešská župa má najmenej registrovaných prípadov ochorenia. Neviem naisto, čo to znamená, ale vidím, že obyvatelia sa utiahli do svojich domovov. Možno je to aj tým, že väčšina nás tu býva v rodinných domoch a tam je predsa viac priestoru, uzavretosť nie je taká tiesnivá ako v bytovkách alebo na sídliskách. Ja si to tak vysvetľujem.

– V duchu predpisov ste v škole, lebo je zápis do škôlky a do prvej triedy. Ako sa vám darí zápis manažovať? Rodičia prichádzajú naraz alebo po jednom?

– Rodičia sa najprv prihlásia a potom prídu na stanovený čas. V danej dobe sa to nedá zorganizovať na dva dni, ako to bývava pri klasickom zápise do škôl. Teraz máme termín od 6. do 24. apríla. Síce nie celý čas, lebo od 9. apríla máme jarné prázdniny. Trošku si oddýchneme. Digitálne alebo externé vyučovanie nám, aj učiteľom, aj žiakom, dáva oveľa viac práce, než ako keď sme v triedach. Na jednu hodinu sa musím pripravovať aj 3-4 hodiny. Najviac ma zamestnáva nie to, čo naučím, ale ako to naučím. Pritom mám 12., maturitný ročník.

– Maturity budú?

– Čakáme na to, aby vyšlo nejaké nariadenie. Uvidíme...

E. Trenková

Ako povedala zástupkyňa vedúceho úradu a školská referentka CSSM Mária Matejdesová, v inštitúciách spravovaných naším najvyšším voleným zborom zápis do materských škôl a prvého ročníka základných škôl je v termíne 6. – 24. apríla tohto roku. Do budapeštianskej slovenskej materskej školy možno prihlásiť dieťa do 17. apríla. Rodičia najprv vyplnia online formulár a potom si buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu dohodnú čas osobného stretnutia. Presnejšie informácie nájdete na webových stránkach jednotlivých škôl.

