Digitálne vyučovanie na univerzitách

Na digitálne vyučovanie pre pandémiu koronavírusu prešli aj vysoké školy. Tento týždeň sme sa opýtali predstaviteľov niekoľkých katedier slovenčiny maďarských vysokých škôl na ich skúsenosti s touto formou výučby.

Vzhľadom na to, že univerzity vyžadujú od študentov oveľa väčšiu samostatnosť a vlastný výskum aj za normálnych okolností, táto forma ich natoľko nezaskočila. Avšak praktické cvičenia a semináre sú povinné aj na vysokých školách, a to museli pedagógovia vyriešiť. Ako teda prebieha digitálne vyučovanie na vašej univerzite? – znela naša otázka.

Tünde Tušková, vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Gyulu Juhásza Segedínskej univerzity

– Ako všade, aj my máme online vyučovanie. Veľkonočné prázdniny sme mali predčasne, prvý týždeň sme sa pripravili na digitálne vyučovanie, lebo je to pre každého z nás nová forma. Na našej katedre máme 60 študentov, spomedzi nich traja študujú slovenský jazyk a literatúru, ostatní si tento odbor vzali iba ako jazyk. Museli sme vypracovať ešte raz novú tematiku v prípade každého predmetu. Modifikovali sme hlavne literatúru, lebo sme nemohli dať klasickú literatúru, iba takú, ktorú si študenti vedia získať digitálne. Sprístupnili sme im aj určité materiály, zavesili sme ich na stránku, skenovali sme knihy a hľadali sme štúdie a príspevky dostupné na internete. Na začiatku to bolo veľmi ťažké a nové aj pre nás. Máme vlastný interný systém CooSpace a do tohto sme vložili všetky informácie, úpravy, ktoré nastali čo sa týka predmetov a overenia vedomostí. Akademický informačný systém funguje dobre, dá sa komunikovať aj cez videohovor, ale priznám sa, keďže ho využíva veľa ľudí a 45 minút je maximum, keď ho môžeme používať, preferujeme skôr Skype. Máme tak skupinové rozhovory podľa rozvrhu. Teraz musíme zohľadňovať aj ostatné predmety, preto sme nerušili rozvrh. Je to elektronická komunikácia, mailom posielame úlohy a študenti nám posielajú odpovede. Ja ich opravím a vrátim, na ďalšej konzultácii to preberieme. Máme tzv. filmový seminár, ktorý robí náš kolega, ktorý musel zmeniť program a tému. Filmy si totiž pozerajú na YouTube a vzhľadom na to, že sú to študenti, ktorí nemajú hlavný odbor slovenčinu, potrebujú také filmy, ktoré sú otitulkované a na konci napíšu esej. Väčšinou sú to dokumentárne filmy o slovensko-maďarských vzťahoch. Harmonogram akademického roku sa dodržiava, do 20. mája trvá semester a zatiaľ to vyzerá tak, že aj skúšať budeme online. S kolegom sa „stretávame“ tiež týždenne raz v éteri, videohovorom, alebo telefonicky si vymieňame skúsenosti. Prijímacie pohovory, ktoré zvykli byť v júni, na pedagogické smery pravdepodobne tento rok nebudú. To nerobieva katedra, ale tím odborníkov. Máme oveľa viac práce, oveľa viac píšeme, ako pri klasickej forme vyučovania. Je trocha zdĺhavé, keď používame niekoľko zdrojov, ale verím, že všetko dobre dopadne.

Eva Horváthová Farkasová, odborná asistentka na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity Petra Pázmánya v Ostrihome

– Po tom, ako vláda vyhlásila mimoriadny stav v celej krajine na zabránenie šírenia koronavírusu, a rovnako zakázala navštevovať univerzity, mali sme približne týždeň premyslieť si externú formu štúdia. Počas predčasných jarných prázdnin, ktoré trvali týždeň, som sa oboznámila s možnosťami, pretože digitálne diaľkové štúdium bolo pre mňa neznámou oblasťou, znamenalo i znamená výzvu. Za ten čas som ho preskúmala a prispôsobila témam kurzov, písomne som informovala poslucháčov o plánovanom priebehu semestra, forme štúdia, úlohách, hodnoteniach a o ukončení semestra. Na digitálne vzdelávanie som si vybrala Neptun Meet Street, v ktorom sa vo virtuálnych priestoroch automaticky pripoja všetci, ktorí sa zapísali na kurz. Podľa aktuálnej témy každý týždeň nahrávam nové učivo z vyučovaných predmetov. Zároveň pripájam sériu úloh na precvičovanie nového učiva. Na ich splnenie majú poslucháči týždeň a vyhodnocujem to týždenne. Priemer určí výslednú známku, absolvovanie predmetu. Jeho predpokladom je okrem týchto úloh aj elektronická písomná skúška. Poslucháčom okrem cvičení ponúkam užitočné odkazy na osvojenie si učiva, na precvičovanie jazyka, ale nekontrolujem ich plnenie. Keď treba, skontaktujeme sa prostredníctvom internetu alebo telefónu. V tomto akademickom roku päť študentov dokončí štúdium v aprobácii so slovenčinou. Jeden z nich je externista v odbore učiteľ slovenskej národnostnej materskej školy a štyria v špecializácii slovenský národnostný učiteľ. Títo poslucháči už majú diplom, a externé štúdium si dopĺňajú v špecializácii na národnosti. Všetci píšu diplomové práce na slovenské témy. Našu prácu najviac komplikuje to, že sa nemôžeme osobne stretnúť, a poslucháči sú obmedzení v zbieraní materiálov či vo vyhľadávaní kontaktov. Pracujeme v náročných podmienkach, ale vzťah je medzi nami možno oveľa živší ako kedykoľvek predtým. Aj záverečná ukážková hodina je prispôsobená situácii. Poslucháči musia vypracovať oveľa podrobnejší plán, prípravu doplnenú o digitálnu prílohu. O termíne záverečnej skúšky momentálne nemáme žiadne informácie. Záverom: snažíme sa, veľa pracujeme, ale tento semester je iný ako doterajšie. Väčšina z nás nebola pripravená na externú formu štúdia, teda je skúškou aj pre nás. Ja osobne urobím všetko, čo je a bude v mojich silách, aj keď, možno, nie vždy sa mi to podarí na výbornú. Toto obdobie je však smutné, osamelé, záhadné, tajomné a už veľmi čakáme na jeho koniec.

Anna Ištvánová, Inštitút slovanskej a baltskej filológie, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti

– Hneď po vyhlásení krízového stavu sme mali na univerzite dva dni dekanského voľna, nasledujúci týždeň skoré jarné prázdniny. Takže bolo dosť času na to, aby sme prešli na digitálnu formu výučby. Za ten týždeň sme museli my, vyučujúci, v študijnom systéme Neptun nastaviť pri každom predmete, že sa ďalej realizuje v diaľkovom vzdelávaní. Následne správca synchronizoval predmety zo systému Neptun so vzdelávacím programom Microsoft Teams. Tento program je veľmi kompatibilný, je jednoduché ho používať, a je dostupný v maďarskom aj slovenskom jazyku. My sme nemali inú úlohu, ako prijať žiadosť poslucháčov do skupiny daného predmetu. Cez Microsoft Teams je možné všetko zdieľať, môžeme mať online hodiny v skupinách, písať testy. Dajú sa nastaviť aj časové limity, dokedy je potrebné odovzdať úlohy. Tento spôsob využívam aj na prednášky a seminárne hodiny. Dokonca mám taký predmet, ktorý vyučujeme dvaja, aj to môžeme vyriešiť prostredníctvom tohto programu. To znamená, že ho používame pri tých skúškach, na ktorých je povinné, aby tam bolo prítomných súčasne viac učiteľov. Avšak o tom, akým spôsobom sa uskutočnia skúšky v tomto polroku, zatiaľ nemáme presné informácie, univerzita vzhľadom na situáciu to ešte nevie určiť. Je dôležité, že ide o chránený program, nemôže sa stať, aby sa dostali von nejaké materiály. S kolegami sme v telefonickom kontakte, vymieňame si názory. Každý má zatiaľ pozitívne skúsenosti. Stredisko informatiky našej univerzity je neustále dostupné, keď potrebujeme pomoc, a aj v Inštitúte slovanskej a baltskej filológie máme dvoch pracovníkov, ktorí majú na starosti, aby systém pružne fungoval bez problémov. Najviac nám však pomáhajú poslucháči. Keď niečo neviem v programe spraviť, oni prídu na vyriešenie rýchlejšie. Aj od nich máme iba pozitívne odozvy. Sú veľmi nadšení a usilovní, ľahko sa s nimi pracuje aj takto. Našťastie, v tomto programe je spôsob na to, aby sme dostali spätnú väzbu aj pri jednotlivých úlohách. My tu na univerzite sme spokojní s týmto programom, rýchlo sa nám podarilo prejsť na digitálnu formu výučby a zatiaľ bezproblémovo.

