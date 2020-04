Po zápise do inštitúcií CSSM

Uverejnené: štvrtok, 30. apríl 2020, 12:23

Nočná mora hádam každého rodiča je zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy. Keď dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, je povinné ju plniť, nemožno nikoho oslobodiť. Pre rodiča je ťažký predovšetkým výber tej správnej výchovno-vzdelávacej inštitúcie, lebo všetci vieme, že tretia fáza socializácie nastáva tam.

Osobnosť formuje nielen škola na čele s pedagógom, ale aj školská skupina. Škola je zároveň prvou inštitúciou v živote človeka, ktorá mu prisudzuje určitú spoločenskú pozíciu, či už v triede, alebo medzi rovesníkmi mimo školy, získavajú sa tu prvotné roly, statusy, ktoré charakterizujú osobnosť jednotlivca. Výber tej správnej ustanovizne je veľmi dôležitý. Našťastie väčšina slovenských národnostných škôl v Maďarsku funguje v rodinnej, súdržnej atmosfére. V apríli sa celoštátne konal zápis, my sme zisťovali, ako pochodili výchovno-vzdelávacie inštitúcie prevádzkované Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku. Doteraz zákonný zástupca a jeho ratolesť museli prísť do školy, avšak pre pandémiu koronavírusu rodičia svoje deti mohli zapísať aj elektronicky, bez osobného kontaktu.

Naša prvá (telefonická) cesta viedla do Slovenskej ZŠ, MŠ a žiackeho domova v Sarvaši. „Do prvej triedy na školský rok 2020/2021 sa zapísalo 42 detí. Lúči sa 49 ôsmakov. Je viditeľný postupný pokles v počte našich žiakov. Nejde však o ojedinelý prípad, vo všetkých školách v meste klesá počet detí,” informovala nás riaditeľka Zuzana Nemčoková. Dodala, že v škôlke im zasa problémy robí kapacita. „V materskej škole máme starosti s tým, koho neprijať. V apríli sa k nám prihlásilo 28 detí, 5 sme museli poslať do druhej škôlky,” prezradila vedúca inštitúcie, ktorej internetová stránka sa premenila na virtuálnu školu s podrobným rozvrhom hodín.

Zašli sme aj do MŠ, ZŠ, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Podľa domovskej stránky učitelia používajú mnohé formy digitálneho vzdelávania. Nezabudli ani na žiakov nižšieho stupňa, ktorým prinášajú sériu krátkych príbehov s názvom Večerné čítanie s úlohami. V apríli sa do materskej školy prihlásilo 16 detí a do základnej školy 13, so školou sa lúčia desiati. „Predpokladám, že bude nárast žiakov, ale to dopredu nemôžem vedieť. Tešila by som sa, ak by pokračoval už dlhoročný trend, podľa ktorého u nás, ani napriek značnému poklesu počtu žiakov na iných školách, sa neprejavuje pokles, ba počet žiakov a študentov sa postupne zvyšuje. Dúfam, že tento trvalý rozvoj sa nám podarí aj v tomto roku posilniť,” poznamenala riaditeľka ustanovizne Júlia Szabová Marloková.

Slovenská dvojjazyčná ZŠ a MŠ v Slovenskom Komlóši našťastie pokles nezaznamenáva. „Momentálne máme v škole 162 žiakov. Do 1. triedy základnej školy sa zapísalo 26 detí, so školou sa lúči 15 ôsmakov. Okrem toho sa zapísali od septembra do 5. triedy 3 žiačky z Csanádalbertu, teda počet žiakov v škole rastie. So škôlkou sa lúči 18 detí a zapísalo sa 17,“ spomenula riaditeľka Zuzana Lauková s tým, že tento počet ešte asi bude rásť. Sú také deti, ktoré zapíšu len na jeseň, lebo vtedy budú mať 3 roky.

Ako nám prezradila riaditeľka Slovenského gymnázia, ZŠ, MŠ a kolégia v Békešskej Čabe Edita Pečeňová, „do našej základnej školy sa zapísalo 21 žiakov. V ôsmej triede v školskom roku 2019/2020 bolo 15 žiakov. Do materskej školy sa zapísalo 17 detí z Békešskej Čaby, z vidieka ešte čakáme ďalšie. Odchádza 22 detí.”

V Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej ZŠ a internáte v Novom Meste pod Šiatrom napriek počiatočným ťažkostiam s vyrozumením rodičov, ktorých dovtedy poznali len vďaka škôlkarským stretnutiam, nakoniec zvládli administratívu a získali základné údaje, potrebné k zápisu. „Do 1. triedy sa nám prihlásilo 27 detí, z čoho dve ostávajú na jeden rok ešte v škôlke. Ak berieme do úvahy, že ôsmy ročník končí 10 žiakov, tak rátame s nárastom celkového počtu žiakov o 15. Pokojne môžeme vyhlásiť, že ide o «historické» údaje, t. j. o jeden z najvyšších počtov zapísaných detí a zároveň o jeden z najnižších počtov lúčiacich sa žiakov so školou,“ konštatovala vedúca výchovno-vzdelávacej inštitúcie Júlia Kucziková. Riaditeľka sa vyjadrila aj k opatreniu Školského úradu, ktorý osobné údaje všetkých detí zrelých na zápis do 1. triedy rozosielal školám, ktoré spadali do školského obvodu podľa adresy pobytu dieťaťa. „Po konzultácii s riaditeľkami škôl prevádzkovaných CSSM, považujeme za veľmi nespravodlivé, že školy, spravované iným zriaďovateľom, ako je štátne Klebelsbergovo centrum, sú bez tohto zoznamu vydávané napospas svojim neformálnym kontaktom. V tomto roku je to tak po prvýkrát a v budúcnosti by sme na zmene tohto opatrenia mali popracovať,“ dodala.

Tieto údaje nie sú konečné, počet žiakov sa do jesene ešte môže zmeniť, ale iste poslúžia na to, aby sme získali akýsi prierez o stave národnostných škôl v budúcom školskom roku.

AR

Foto: kormany.hu

