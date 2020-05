Maturity v rúškach

Uverejnené: štvrtok, 07. máj 2020, 09:52

Za prísnych bezpečnostných opatrení viac ako 80 tisíc študentov v Maďarsku 4. mája začalo tohtoročné písomné maturitné skúšky. Podobné ukončenie stredoškolského štúdia je bezpríkladné od druhej svetovej vojny: školský rok 1943/44 trval iba päť mesiacov, maturanti zložili skúšky v apríli, a ani vtedy sa nekonali tradičné rozlúčkové slávnosti.

Maďarská vláda po neustálej konzultácii s odborníkmi sa rozhodla, že v tomto roku sa pre pandémiu koronavírusu neuskutočnia ústne maturity. Študenti môžu dokázať svoje vedomosti z jednotlivých predmetov písomne, v dňoch 4. až 21. mája. Na slovenskom gymnáziu v Budapešti v týchto týždňoch maturuje šesť študentov, v Békešskej Čabe sedemnásť.

Štátny tajomník zodpovedný za školstvo Zoltán Maruzsa a školský akčný tím pod jeho vedením 9. apríla predložili návrh o spôsobe realizácie maturitných skúšok, čo vláda 15. apríla schválila. V zmysle tohto nariadenia sa v tomto školskom roku uskutočnia iba písomné maturity, aby sa aj takto minimalizoval počet kontaktov. Maturity sa začali 4. mája, ako zvyčajne, testom z maďarského jazyka a literatúry na 1114 miestach, no v netradičnom čase: namiesto ôsmej hodiny o hodinu neskôr, aby študenti a ľudia, ktorí išli do práce boli separovaní v mestskej hromadnej doprave. Vzhľadom na situáciu sú zavedené ďalšie bezpečnostné pravidlá. Každý maturant dostáva rúško, v školách je na viacerých miestach vyložený dezinfekčný gél a učitelia majú k dispozícii aj rukavice. V jednej triede počas maturít môže byť maximálne desať osôb, a všetci musia dodržať primeranú vzdialenosť.

„Maturity sa začali bezproblémovo aj v národnostných školách,“ informoval zástupcov tlače predpoludním prvého dňa maturít štátny tajomník zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész pred budovou slovenského gymnázia v Budapešti. Maturitné skúšky sa konajú v troch nemeckých, dvoch slovenských školách a v jednej chorvátskej, rumunskej, srbskej a gréckej škole, maturuje na nich dokopy 454 žiakov. Dodal, že národnosti v uplynulých rokoch prevzali 91 materských, základných a stredných škôl, tieto školy prevádzkujú buď miestne, alebo celoštátne národnostné samosprávy, a navštevuje ich približne 15 tisíc žiakov. Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková oznámila, že na slovenských gymnáziách maturuje v tomto školskom roku 23 študentov, ani jeden z nich si neodložil skúšky na ďalší termín.

Riaditeľka Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti Júlia Szabová Marloková povedala, že maturity odštartovali bez ťažkostí. Študentov čakala ráno v aule školy a informovala ich o základných bezpečnostných opatreniach. Maturanti potom v sprievode učiteľov prešli na dejisko písomných maturít, do telocvične, kde boli prichystané lavice v primeranej vzdialenosti od seba. Na budapeštianskom slovenskom gymnáziu študujú už tradične aj mladí zo Slovenska, aj v tomto ročníku majú jedného študenta spoza hraníc, ktorý, ako nám riaditeľka prezradila, prišiel už deň pred začatím skúšok, a je ubytovaný až do konca maturít v internáte. Taktiež tam bude ubytovaná jedna externá učiteľka, ktorá pomôže pri organizovaní skúšok.

Riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe Edita Pecseňová nás tiež informovala o tom, že prvý deň maturitných skúšok prebehol hladko. „Pred maturitami sme celú školu dezinfikovali. Potom tie triedy, kde sa písali maturitné testy, ešte raz. Dezinfekcia sa uskutočnila akreditovanými prostriedkami so značkou „virucid”.“ Dodala, že žiaci boli veľmi poslušní a disciplinovaní. Škole pomohla aj bývalá žiačka, ktorá z vlastnej iniciatívy dala ušiť každému študentovi textilné rúška (samozrejme, aj tu zabezpečil štát pre každého na každý deň nové rúška a rukavice). Žiakov rozdelili do dvoch skupín, maturity píšu v dvoch triedach. Každý študent dostal vrecko zvlášť, do ktorého si vložil svoje veci. Pred vstupom do triedy si všetci dezinfikovali ruky. Riaditeľka dodala, že podľa možností sa snažili zabezpečiť normálnu, priateľskú náladu, technickí pracovníci vyzdobili školu, priniesli kvety, na nástenné noviny v hale maturantom napísali povzbudzujúce myšlienky, čo žiaci akceptovali.

Vyhlásený stav núdze v tomto roku neumožnil, aby sa uskutočnili tradičné obrady maturantov: serenády a rozlúčkové slávnosti. Obidve školy si ale našli spôsob, aby sa so svojimi žiakmi rozlúčili aspoň v online priestore. Na študentov nezabudli ani CSSM a Zväz Slovákov v Maďarsku, ich predsedníčky im na sociálnej sieti vyjadrili solidaritu, zaželali veľa šťastia a úspešné zvládnutie maturít.

