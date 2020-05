Kvitnúca záhradka sarvašských žiakov

Uverejnené: sobota, 30. máj 2020, 06:22

Uplynul už takmer rok od otvorenia našej školskej záhrady. Máme za sebou veľa skúseností a úspechov, čo sa týka pestovania zeleniny a ovocia. Po skúšobnom roku príroda znova ožila, aj vďaka hlbokej orbe pôdy.

Ako jarné slnečné lúče zosilneli, nadišiel čas výsadby. Niekoľko žiakov našej školy so svojimi učiteľmi 27. marca chytili do rúk motyky a hrable, a začali siať. Tým sme položili základy tohtoročnej úrody. Hrášok, reďkovka, petržlen, mrkva, šalát, kôpor, kaleráb, cvikla už vytvárajú rovné hriadky. Na deň Zeme, 22. apríla sme zasiali uhorky a niekoľko druhov tekvíc, a 24. apríla, v deň sv. Juraja sme posadili kukuricu a fazuľu. Medzitým skoro každý deň polievame malé rastliny, pretože sme dali vyvŕtať studňu. Pekné slnečné dni nás lákajú do záhrady. Kým chlapci ošmirgľovali a natreli železné tyče na nový podporný systém malín, zatiaľ dievčatá zasiali typické domáce kvety pri plote na ulici. Budeme mať krásne kvitnúcu školskú záhradku! Plánujeme vysadiť ďalších 16 druhov paradajok. Bude to zaujímavé aj pre našich žiakov, aj pre nás učiteľov, ak sa to podarí. Už rastú sadenice, takzvané tiger paradajky, pichľavé rajčiny, čierne, žlté a červené koktailové paradajky. Ale zasadíme aj populárne rajčiny nazývané býčie srdce a oranžové paradajky. Medzi našimi plánmi sú aj tekvice na pečenie a chceli sme vysadiť aj papriku, ale už nemáme viac miesta na 400 štvorcových metroch našej záhrady. Na jej okraji kvitli jahody, ríbezle, maliny a včely bzučali aj na malej hruške. Taká bola naša kvitnúca školská záhradka v Sarvaši na jar 2020 v čase epidémie koronavírusu.

Margita Kmotriczová

Foto: autorka

