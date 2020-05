Online stretnutie OSMM

Uverejnené: sobota, 30. máj 2020, 06:24

V nedeľu popoludní, 17. mája, sa po dlhšom čase, nie osobne, ale cez videorozhovor stretlo viac ako desať členov Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM). Teší ma to, že sme mohli privítať medzi nami aj novších členov, tak ako aj tých, ktorí sú „maszfiszáci“ už viac rokov. A hlavne to, že sa pripojili z viacerých kútov Maďarska a nielen z Dolnej zeme.

Počas mítingu sme prebrali viaceré záležitosti, napríklad aké stretnutia, programy by sme mohli zorganizovať počas leta, keďže tento rok sa náš letný tábor vzhľadom na aktuálnu situáciu neuskutoční. Samozrejme, tieto programy plánujeme až na august. Zrodilo sa veľa dobrých a zaujímavých nápadov. Ďalšou témou nášho online stretnutia bola aktivizácia našej mládeže. Keďže teraz nemôžeme navštevovať školy, ako sme plánovali ešte koncom minulého roka, začali sme uvažovať o rôznych možnostiach aj na túto tému.

Tí, ktorí sledujete postup a aktivity našej organizácie, už ste mohli vidieť, že sme zmenili aj imidž OSMM, čo publikum po prvýkrát mohlo vidieť na minuloročnom Dni Slovákov v Maďarsku. Debatovali sme aj o tom, aké nové, alebo obnovené veci by sme mohli urobiť pre členov OSMM. Aj tu sa objavili originálne nápady. Myslím si, aj na základe reakcií, že to bola dobrá online diskusia, dobre sme sa bavili. A do budúcna by sme chceli nájsť platformu, kde by sme mohli komunikovať naraz aj viacerí. Už čoskoro budeme pokračovať v našej práci.

Bence Szeljak

Foto: autor

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.