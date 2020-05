Deťom k ich sviatku

Uverejnené: nedeľa, 31. máj 2020, 06:42

Poslednú májovú nedeľu oslavujeme v Maďarsku Deň detí. Ako veľa iných, aj tento sviatok je ešte trochu netradičný. Aj keď po trojmesačnej prestávke sa konečne otvorili brány zoologických záhrad, zábavných parkov, divadiel a kúpalísk, pravdepodobne ešte opatrne pristupujeme k plánovaniu oslavy našich ratolestí.

Veď pre nás, rodičov a starých rodičov je určite najdôležitejšia úloha chrániť zdravie našich detí a vnúčat. Preto sa snažme stráviť s nimi tento deň ešte opatrne, dodržiavajúc predpisy, ktoré sa v posledných mesiacoch stali aj keď nie práve najobľúbenejšou súčasťou nášho života, a radšej obíďme miesta, kde bude v tento deň hlava na hlave. Bude ich iste nemálo, veď pre deti zvyčajne usporadúvajú obce a mestá na námestiach a v parkoch veľa lákavých programov.

Čím by sme mohli urobiť radosť oslávencom v deň ich sviatku v období, keď sa postupne zviechame z pandémie? Keďže deti boli nútené tráviť väčšinu dňa doma s rodičmi, v lepšom prípade sa mohli občas vybehať v záhrade okolo domu, iste by sa potešili vychádzke do okolia so starými rodičmi spojenej s piknikom v lone prírody. Stará mama zaiste dobre pozná obľúbené jedlá svojich vnúčat, ktorými im vždy urobí radosť. Môže k nim pridať do košíka aj dajakú zaujímavú knihu, spoločenskú hru či hračku. Využiť možno aj kreativitu starého otca – či už jeho zručnosť pri výrobe modelov napríklad z papiera, dreva, alebo umelohmotných fliaš, alebo pri vymýšľaní logických úloh ukrytých povedzme v nejakých príbehoch či rozprávkach, alebo slovných hrách. V prípade fyzicky zdatnejších starých rodičov by mohol potešiť výlet na bicykloch do neďalekého lesíka, parku, k rieke či jazeru.

Príjemne strávený deň môže zavŕšiť slávnostná večera v prítomnosti celej rodiny. Po dlhom čase sa konečne môžeme porozprávať nie za pomoci techniky, ale priamo, sediac vedľa seba a bezprostredne cítiť lásku, ktorá nás spája.

VZS

Foto: belchonoc

