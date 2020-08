Tábor plný zážitkov v Pišpeku

Uverejnené: piatok, 31. júl 2020, 13:06

Bolo by zbytočné rozpisovať sa, v čom je iné toto leto ako ostatné. Používanie masiek na tvár, rukavíc a antibakteriálnych gélov sa dlhodobo vrylo do našej pamäti, do 16. marca neznáme pojmy ako práca z domu, alebo digitálne vzdelávanie sa stali každodennou súčasťou nášho života. Napriek tomu školy nevynechali možnosť usporiadať družinové tábory. Nebolo to inak ani v Základnej škole Józsefa Beneho v Pišpeku. Podobná dvojtýždňová séria programov je už roky neoddeliteľnou súčasťou ich školského roka.

Do družinového tábora sa učitelia tentoraz pustili za iných okolností a s menším rozpočtom, predsa sa im podarilo vyčariť zaujímavé a rušné predpoludnia i popoludnia pre žiakov školy.

...

Márta Juhászová Pázmándiová/AR

Foto: autorka

