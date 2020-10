Súťaž Slovenské rozprávky z celého sveta má svojich výhercov

Uverejnené: pondelok, 12. október 2020, 09:55

Skončil sa II. ročník medzinárodnej súťaže v literárnej a výtvarnej tvorbe detí a žiakov pod názvom Slovenské rozprávky z celého sveta II. Zúčastnení v tomto roku mohli využiť svoju tvorivosť na tému Zvieratá.

Súťaž je zameraná na udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov, ako i na vzbudenie záujmu o živú slovenčinu vo forme písania, aktívneho čítania a ilustrovania.

Zo slovenských škôl v Maďarsku odborná porota v I. Kategórii literárnej tvorby ocenila dvoch žiakov nižšieho stupňa z Materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Zlaté pásmo získala Sophie Rebecca Vargová za príbeh Mačkovité Vianoce. Striebro si odniesol Marcell Ambrus s prácou Control+c,Control+v. ...

Vo výtvarnom kole medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta v II. Kategórii pre 1. – 4. ročník základných škôl tiež excelovala slovenská národnostná škola hlavného mesta Maďarska. Zlaté miesto získal Brúnó Bánlaki s prácou Control+c, Control+v a Hanna Popovicsová s Mačkovitými Vianocami. Bronzové umiestnenie patrilo Lelle Kötelesovej, ktorá pripravila ilustráciu k Mačkovitým Vianociam.

V III. Kategórii určenej pre vyšší stupeň základných škôl bronzové miesto získala Emese Réka Krátka zo Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a materskej školy v Slovenskom Komlóši s prácou Lev a zajac. Cena Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode putovala Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v Sarvaši. Každému srdečne gratulujeme!

Aj vy by ste sa chceli zapojiť do III. ročníka medzinárodného projektu pre slovenské školy v zahraničí a vzdelávacie centrá Slovenské rozprávky z celého sveta? Svoje literárne práce na tému Doprava, dopravné prostriedky posielajte do 20.12.2020 a výtvarné od 11.01.2021 do 21.03.2021 prostredníctvom mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Prípadne na adresu: Ján Pochanič, Koňuš 167, 072 63 Choňkovce, Slovensko.

