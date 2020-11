Ako rozvíjať slovenskú vzdelanosť?

Uverejnené: sobota, 07. november 2020, 05:17

Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia znemožnili usporiadanie mnohých podujatí, školských táborov, výletov, ktoré sa dlhé roky tešili mimoriadnej obľube aj medzi mládežou. Dokonca aj päťturnusová škola v prírode na Slovensku Poznaj svoje korene dostala červenú.

Po dočasnom uvoľnení sa niektorým slovenským národnostným samosprávam a školám podarilo uskutočniť aspoň letné družinové tábory. Prišla jeseň a bolo otázne, či sa pošťastí nový projekt Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Korene a konáre dotiahnuť do konca. Škoda by ho bolo, lebo do súťaže prišlo vyše 180 súťažných prác. Jednou z odmien pre účastníkov mal byť tábor s totožným názvom, ktorý plánovali počas jesenných prázdnin. Mnohých odradil nepriaznivo sa vyvíjajúci pandemický stav v krajine, ale našlo sa 29 odvážlivcov, ktorí sa nebojácne vydali na cestu. Podľa ohlasov svoju účasť neoľutovali. Sprevádzajúci učitelia sa postarali o absolútnu bezpečnosť: denne viackrát merali teplotu, rozdávali rúška a dbali aj na častú dezinfekciu rúk.

