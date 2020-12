Mládežnícka organizácia po novom

Uverejnené: nedeľa, 27. december 2020, 05:13

Mladšie generácie trávia veľa času na sociálnych sieťach a internete vôbec, to je známa vec. To bola zároveň základná myšlienka v hlavách úzkeho vedenia Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, predsedu Benceho Szeljaka a podpredsedu Benceho Püskiho.

Títo dvaja mladí muži sú totiž obaja štipendistami na Slovensku, študentmi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ba dokonca na internáte aj spolu bývajú na izbe, preto majú možnosť aj nemálo príležitostí lámať si spoločne hlavu nad potrebami a ďalším rozmáhaním mládežníckej organizácie. Prišli k záveru, že musia hľadať nové formy zviditeľnenia organizácie mladých, pre mladých prijateľnou formou. Tak sa zrodil Sprievodca mládežníckou organizáciou, celým menom #SprievodcaOSMM (#MaSzFiSzKalauz), veď OSMM mala svoj profil na Facebooku, ale aj na Instagrame. „Najprv sme na sociálne siete ukladali fotografie z rôznych našich podujatí“, povedal predseda organizácie, ktorý našiel v sebe energiu aj po dlhej ceste vlakom z Nitry do Sarvaša podeliť sa o svoje nadšenie pre mládežnícku organizáciu. „Chceli sme mať aj niečo navyše, preto sme využili pandémiu. Nemohli sme nikam cestovať, ani sa schádzať vo väčšom počte, vlastne sme mali len niekoľko podujatí s menším počtom účastníkov. Tak sme analyzovali situáciu a dohodli sme sa na tom, že chceme vytvoriť niečo nové v záujme predstavenia našej organizácie pre tých, ktorí ju ešte nepoznajú. Najjednoduchšie pre nás bolo, aby sme urobili fotografie jednotlivých členov a oni k tomu napísali krátke články sami o sebe, ako sa dostali do OSMM a prečo je pre nich dobré byť členom našej komunity a podľa nich, prečo to môže byť zaujímavé aj pre iného mladého človeka. Okrem toho môžu napísať aj svoj názor o tom, čo očakávajú od členstva v našej mládežníckej organizácii“, dodal Bence Szeljak, ktorý vďaka svojmu mladému veku sa zapája do politiky na celoštátnej úrovni a reprezentuje záujmy mladých v Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku. Pracuje v Mládežníckom výbore.

– Potrebuje vaša organizácia, aby ste sa prejavovali na rôznych platformách?

– ...

E. Trenková

Foto: archív

Celý rozhovor si môžete prečítať v 1. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 7. januára.

Oplatí sa nás predplatiť.