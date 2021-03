Pred zápisom do základných škôl

Uverejnené: piatok, 26. marec 2021, 05:45

Slovenské školy v Maďarsku začali zverejňovať informácie týkajúce sa zápisu detí do materských a základných škôl na školský rok 2021/2022. Žiadosti o prijatie dieťaťa sa budú prijímať od 15. apríla do 16. apríla 2021. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Maďarsku si väčšina inštitúcií zvolila online formu prihlášok. Avšak niektoré školy ponúkajú aj možnosť osobného zápisu za dodržiavania ochranných nariadení. Rodičom sa bude pri vstupe merať teplota a potrebná je aj dezinfekcia. Termín príchodu si môžu vopred dohodnúť telefonicky alebo emailom a rodič bude mať vyhradený časový limit.

Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti čaká súhlasné listy o zápise online formou. Riaditeľka Júlia Marloková Szabová nám oznámila, že pripravili online video, v ktorom prezentovali aktivity detí v rôznych ročníkoch. Vo videu zdôraznili, že pre inštitúciu je okrem zabezpečenia kvalitnej výchovno-vzdelávacej práce mimoriadne dôležité vytváranie pozitívneho vzťahu detí k slovenskému jazyku a pestovanie a zachovanie národnostnej identity, preto sa veľmi tešia na prváčikov, i keď ešte nateraz nevedia, koľko ich tento rok bude.

Podľa súčasného nariadenia vlády zostávajú školy zatvorené do 7. apríla. Dovtedy je nariadená dištančná výučba a učitelia pracujú z domu. Keďže stále nie je známe, či sa bude súčasné nariadenie predlžovať, v Základnej škole v Santove sa rozhodli toto obdobie bez detí využiť na rekonštrukciu budovy. Rodičia budú môcť tento rok podať prihlášku pre dieťa len formou online. Osobný zápis bude možný len v prípade, že sa nariadenie o zatvorení škôl zruší. Riaditeľ inštitúcie Ľudovít Papuček nám prezradil, že tento rok sa im pre pandémiu nepodarilo zrealizovať ani deň otvorených dverí, ale v prvom ročníku očakávajú približne 15-18 detí.

Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola v Slovenskom Komlóši privíta rodičov osobne vo vopred dohodnutom termíne za dodržania bezpečnostných opatrení, ale rodičia môžu podať prihlášku aj online. V krátkom rozhovore s riaditeľkou Zuzanou Laukovou sme sa jej opýtali najmä na to, koľko prváčikov tento rok očakávajú a akým spôsobom propagovali svoju školu.

– Plánovali sme deň otvorených dverí, ale situácia nám realizáciu neumožnila. Rozhodli sme sa preto pripraviť krátky film, v ktorom sme predstavili základnú školu aj škôlku. Film sme zdieľali na webe, a bol odvysielaný aj v miestnej televízii, ale informácie spojené so zápisom nájdu rodičia aj na webe, či v uzavretých skupinách na Facebooku. Tento rok však predpokladáme, že sa prihlási menej detí, než vlani. Dôvodom je, že viacero detí zostáva ešte ďalší rok v škôlke. Pre nás to znamená, že síce budeme mať žiakov menej, ale budúci rok ich už bude naopak viac, čomu sa, samozrejme, veľmi tešíme. Myslím si, že aj tak vytvoríme tento rok normálnu triedu s 18 žiakmi, čo je pre našich učiteľov ideálny počet. Z predošlých rokov máme skúsenosti, že ak je v triede väčší počet žiakov, deti si začnú vytvárať skupiny, no ak ich je primálo, menej ako 12, nedokážeme v nich prebudiť kolektívneho ducha.

Dištančná výučba nie je pre pedagógov jediná nová situácia, s ktorou sa musia popasovať. Novou výzvou je aj propagácia školy. Už tradičné dni otvorených dverí museli preložiť do online prostredia a využiť online platformy alebo miestne média na vlastnú propagáciu. Nebolo tomu inak ani v Slovenskej základnej škole v Sarvaši. Jej riaditeľku Zuzanu Nemčokovú sme oslovili s prosbou, aby nám priblížila, aké metódy tento rok využili namiesto dňa otvorených dverí:

– Deň otvorených dverí sme plánovali realizovať 1. a 2. marca. Samozrejme, postupom času sme videli, že to pre zhoršenie pandemickej situácie a nové nariadenia nebude možné a preto sme sa rozhodli pripraviť krátky film, v ktorom sme predstavili prácu a aktivity našej školy. Film sme prezentovali na webe, sociálnych sieťach, ale aj v mestskej televízii. Máme šťastie, pretože v našom meste sú až tri televízie. Okrem toho plánujeme ešte pripraviť aj tzv. otvorené hodiny, do ktorých sa môžu zapojiť rodičia i deti a lepšie spoznať naše pani učiteľky a spôsob ich výučby. Miestne médiá využívame vlastne na komunikáciu s rodičmi spojenú aj so samotným odovzdaním prihlášok, ktoré je možné na našej škole realizovať tento rok online. Ak by mali rodičia problém pri vyplňovaní formulárov, sme im k dispozícii aj telefonicky, alebo emailom. Informácie o zápise sme komunikovali na webe, ale aj v miestnej tlači, rozhlase a televízii.

Tiež nás zaujímalo, či už v Sarvaši vedia, koľko prváčikov budú mať v novom školskom roku.

– Áno, už máme približné informácie, koľko prvákov tento rok budeme mať. My tu máme vlastných školákov, teda deti, ktoré k nám prídu zo sarvašskej materskej školy. Tento rok je v škôlke 27-28 detí. Samozrejme, zopár detí nepríde k nám, ale pôjde do druhej školy. Nahlásili sa k nám už vopred do prvého ročníka aj ďalší žiaci, ale tento rok sme sa rozhodli limitovať počet na 40 detí. Naše rozhodnutie vychádza najmä zo skúseností predchádzajúcich rokov, keď sme otvorili tri triedy po 16 žiakov. No počas školského roka sa rodičia z mesta odsťahovali a vzali zo školy aj deti. Takže sme museli zlúčiť triedy. Väčší počet žiakov v triede bolo mimoriadne zaťažujúce pre pedagógov, preto tento rok postupujeme inak.

Všetky aktuálne informácie o zápise detí do prvého ročníka zverejňujú slovenské školy v Maďarsku na svojich webových stránkach a na sociálnych sieťach.

(DČ)

Foto: archív