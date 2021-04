Vyučovanie vonku – nereálnosť alebo skutočnosť?

Uverejnené: sobota, 10. apríl 2021, 05:18

Matne sa pamätám na hodiny techniky na základnej škole, keď celá trieda išla do dielne a z dreva vyrezávala rozličné hračky. Nemali sme lepiacu pištoľ, ale kladivo, klince, pílky, zveráky, skrutkovače, kliešte a brúsny papier. Naše výtvory sme potom zafarbili a nalakovali. Nakoniec sme ich vystavili vo výkladnej skrini vedľa zborovne.

Dnes by sme tento predmet našli pod názvom Človek a svet práce. Má však veľmi ďaleko od vyučovacieho princípu spred 30 rokov. Úloha učiteľa nespočívala len v rozvíjaní technických zručností, ale učiteľ poskytol aj priestor na spoznávanie základov stravovania a prípravy jedál, ľudových tradícií a remesiel. V našom prípade to vtedy prebiehalo tak, že v určitom mesiaci aktuálneho ročného obdobia sme do rúk dostali motyku, rýľ, hrable, lopatu a vybrali sme sa do školskej záhrady, kde už na nás čakala v horšom prípade neobrábaná pôda, v lepšom rastliny na okopávanie alebo polievanie. V súčasnosti všetky tieto praktické vyučovacie hodiny sa preniesli do oblasti teórie a niekedy mám pocit, že dieťa nevie, ktorá zelenina a ovocie sa ako sadí a či sa úroda oberá alebo zbiera zo zeme. Učebnica síce ponúka dostatočné informácie o obrábaní pôdy a o pestovaní, ale nie každý žiak to vie spojiť do jedného celku, celý proces musí prežiť na vlastnej koži, musí to vyskúšať. Práve táto myšlienka ma viedla k tomu, aby som jazyk spojil s environmentalistikou. Mojím laboratóriom bola Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch. Vedený mottom zážitkového vyučovania „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“ som hľadal riešenie, ako vymeniť sterilný priestor za čosi nové, zábavné a najmä zdravé.

...

Atila Rusnák

Foto: autor

