O pišpeckých Slovákoch na vedeckej konferencii

Uverejnené: piatok, 30. apríl 2021, 06:09

Celoštátne študentské vedecké konferencie (CŠVK) sa organizujú v Maďarsku od roku 1951. Dvojročne usporiadané viacdňové podujatie predstavuje významnú súčasť šírenia vedeckých poznatkov a prispieva k vyššej atraktivite štúdia. Má však veľký význam aj pre fakulty, garantov študijných programov, učiteľov, vedeckých pracovníkov.

Určený je i pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia ako aj študentom stredných škôl a gymnázií, teda každý si na ňom nájde nejakú zaujímavú tému podľa vlastného zamerania. Konferencia má vytvoriť vhodné prostredie pre študentov na prezentáciu výsledkov svojej vedeckej činnosti, zvýšiť jej úroveň, zvýrazniť a oceniť nadpriemerných študentov. Ďalším netajeným cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi študentmi a študentmi a učiteľom, a tým vytvoriť skutočnú akademickú atmosféru. Na konferencii sú prezentované príspevky z rôznych oblastí. Do 16 sekcií záujemcovia podali 6974 štúdií, z ktorých do užšieho výberu prešlo 4726 prác. V poradí 35. CŠVK zmobilizovala 5206 študentov, 5915 vedúcich tém – školiteľov, 3117 oponentov a 1112 porotcov. Zo zahraničia sa prihlásilo okolo 300 výskumníkov. Humanitnú sekciu v tomto roku hostila Filozofická fakulta Univerzity v Miškovci. Do nej sa prihlásilo 28 domácich a 8 zahraničných inštitúcií, zo Slovenska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne. V tejto sekcii bolo evidovaných 409 štúdií a zaradených podľa tém do 43 kategórií, oddielov. Pre pretrvávajúce opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa prednášky konali online formou.

V kategórii Etnografia – Folklór pred štvorčlennou porotou svoju štúdiu predstavil aj Domonkos Volter. Jeho práca s názvom Archaické modlitby Slovákov v Pišpeku vychádzala z etnografickej zbierkovej práce o ľudovej religiozite uskutočnenej v rokoch 2016 až 2020. Jej prezentácia sa uskutočnila na druhý konferenčný deň v popoludňajších hodinách cez MS Teams.

...

AR

Foto: archív

Celý príspevok si môžete prečítať v 18. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 6. mája.

Oplatí sa nás predplatiť.