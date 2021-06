Vydarený Deň detí v Horných Peťanoch

Uverejnené: sobota, 12. jún 2021, 05:08

Maďarský krízový štáb nedávno uvoľnil opatrenia proti šíreniu koronavírusovej nákazy, a tak aj Slovenská národnostná samospráva v Horných Peťanoch sa rozhodla využiť situáciu a 5. júna usporiadala svoj Deň detí.

Poldňové podujatie sa vždy tešilo veľkej obľube a nebolo to inak ani teraz. Ľudia sa na športovom ihrisku začali zhromažďovať už krátko po deviatej, keďže sa zobudili do príjemného, slnečného rána. Pekné počasie lákalo do prírody. Členovia miestnej slovenskej samosprávy a aktivisti už mali nachystané stany, stoly, občerstvenie a hudbu. Nič teda nestálo v ceste, aby záujemcovia prežili s hornopetianskymi Slovákmi zábavné sobotňajšie chvíle.

...

Atila Rusnák

Foto: autor

