Mladé čabianske talenty

Chodia spolu do jednej školy, do jednej triedy. Ešte len do piatej. A už sa im podarilo svojimi talentami upútať pozornosť okolia a presadiť sa. Réka Tímea Gulyásová (hore) a Lili Berta Jancsová (dole), skromné piatačky, usilovné žiačky Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe, každá z nich však výnimočná v inej oblasti.

Réka predvedie svoj hudobný talent už onedlho, 28. júna na samostatnom večernom hodinovom koncerte v koncertnej sále základnej umeleckej školy. O svojich krokoch, ktoré viedli k tomuto cieľu, Réka povedala:

...

Ján Pitoňák

Foto: autor

Celý príspevok si môžete prečítať v 24. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 17. júna.

