Chránime rituály čabianskych maturantov

Všade tam, kde je nevyhnutná vzájomná komunikácia, sa objavujú rituály. Rovnako fungujú na samote kdesi na Dolnej zemi, ako aj v džungli veľkomesta. Špecifickým rituálnym prostredím je škola.

Školské rituály pomáhajú žiakom a učiteľom zvládať neočakávané situácie a pochopiť, čo znamenajú a čo so sebou prinášajú. Nové sociálne kontakty, presný rozvrh hodín a prestávok, disciplína v triede, písomky, skúšanie, známkovanie... Ale aj imatrikulácia, triedne výlety, súťaže, školské akcie a na úplnom konci stužková a rozlúčka. V minulom roku sa v čabianskej škole tento stereotyp čiastočne narušil. Pocítili to aj dnešní maturanti, ktorí sa chystali veľkolepo prevziať štafetu lídrov študentského kolektívu. Pompéznosť rozlúčky maturantov nahradil komorný program. Všetci sme verili, že v septembri sa študentský život vráti do starých koľají. No prišiel november a naše túžby sa rozplynuli.

V stredu 16. júna si maturanti čabianskeho slovenského gymnázia prevzali z rúk predsedníčky maturitnej komisie Moniky Szabovej maturitné vysvedčenia.

Zuzana Benková

Foto: autorka

