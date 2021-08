Tábor na uchovávanie slovenských tanečných tradícií v Sarvaši

Uverejnené: sobota, 14. august 2021, 05:54

Tábor Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) na uchovávanie slovenských tanečných tradícií usporiadali tohto roku na juhu Veľkej dunajskej kotliny, v Sarvaši v Békešskej župe. Zavítalo doň šestnásť 12 – 14-ročných žiakov (z miest a obcí obývaných Slovákmi), ktorí sa aktívne venujú tancu. Hoci táborníkov tvorili poväčšine dievčatá, našlo sa medzi nimi aj zopár chlapcov. Účastníci sa ubytovali v Slovenskej základnej škole, materskej škole a žiackom domove v Sarvaši.

Budúci folkloristi z Répášskej Huty, Tardoša, Terian a z Alkáru v najhorúcejších letných dňoch zažili veľa nezabudnuteľných chvíľ, oboznámili sa so sarvašskými detskými hrami a tiež maršom zo Slovenského Komlóša. Keďže išlo o tematický tábor, deti denne skúšali šesť hodín. Učili ich členovia Tanečného súboru Tešedík Alžbeta Bakró a Gejza Ördögh. Dbali o to, aby zábavnou formou vtiahli deti do sveta tanca, ale nechali im čas aj na spoločné hry a pozreli si záznamy, na ktorých súbory tancovali rozličné slovenské tance.

Organizátorka tábora a riaditeľka ÚKSM Katarína Király pre sarvašskú televíziu povedala, že práve na takýchto stretnutiach mládež pozná, ako by mali prebiehať skúšky u nich doma, keďže sa stáva, že v danej obci nie je odborný vedúci a ani dostačujúca technická príprava tanečníkov na skúškach.

