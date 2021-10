Poznaj svoje korene – tentoraz pod Chopkom

Uverejnené: pondelok, 11. október 2021, 06:05

Začiatkom septembra sa konala medzi slovenskou mládežou v Maďarsku veľmi obľúbená škola v prírode na Slovensku Poznaj svoje korene. Dejisko jedného z najväčších projektov Zväzu Slovákov v Maďarsku bolo pod Chopkom, v Penzióne Tále.

V troch turnusoch vyše 150 detí si precvičovalo svoje jazykové vedomosti, oboznamovalo sa s dejinami predovšetkým slovenskej národnosti, ako aj so slovenskou históriou, kultúrou a navštívilo niekoľko prírodných krás Slovenska. Tento 13. ročník mal názov Spolu. Organizátori chceli pomôcť mládeži prekonať následky koronavírusu, lebo pandemické obdobie poznačilo nielen školské kolektívy, ale očividne zanechalo stopy aj na jednotlivcoch.

Nové miesto, nové možnosti

Škola trvala od 5. do 26. septembra. Do troch turnusov sa prihlásili žiaci z Tardoša, Pišpeku, Slovenského Komlóša, Dunaeďháze, Répášskej Huty, Dabaša, Ďurky, Čabačudu a z Békešskej Čaby. Na to, že prečo sa škola v prírode musela presťahovať z Jasenia o 15 kilometrov ďalej, do Bystrej, sme sa opýtali organizátorky a koordinátorky projektu Ruženky Egyedovej Baránekovej.

AR

Foto: autor

