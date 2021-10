Slovenský týždeň v dabašskej škole

Uverejnené: sobota, 16. október 2021, 05:08

Prvého septembra sa začalo vyučovanie v školách a prvého októbra, presnejšie celý posledný septembrový týždeň už mali v dabašskej slovenskej národnostnej škole Františka Rákócziho II. nezvyčajný. Usporiadali totiž XII. Slovenský národnostný týždeň, ktorý je každoročne najväčším podujatím tejto školy v Dabaši.

Nápad usporiadať národnostný deň pochádza od niekdajšieho riaditeľa inštitúcie Štefana Garajského. Prvé národnostné dni sa konali pred viac ako dvadsiatimi rokmi. O to, že napokon deň prerástol do týždenného formátu, sa postarali časom. Počas uplynulých 11 rokov pribudlo k slovenskému dňu toľko udalostí, že sa nijako nedali vtesnať do jedného dňa. Pod rukami slovenčinárov sa deň rozrastal, kryštalizoval, až kým nezískal svoju dnešnú podobu. Zároveň sa stalo tradíciou, že posledný deň slovenského týždňa sa premenil na gastronomickú slávnosť, teda na ochutnávku jedál starých materí šárskej slovenskej komunity.

...

Erika Trenková

Foto: autorka

Celý príspevok si môžete prečítať v 42. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 21. októbra.

Oplatí sa nás predplatiť.