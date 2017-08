Tipy na slávnostný víkend

Uverejnené: piatok, 18. august 2017, 13:05

Blíži sa 20. august, Štátny sviatok sv. Štefana a ústavy v Maďarsku.

Cez víkend sa pri tejto príležitosti uskutočnia vo všetkých kútoch krajiny slávnosti a oslavy. Najväčšie slávnosti budú v Budapešti: na Kossuthovom námestí bude mať prejav prezident republiky János Áder, potom sa na brehu Dunaja uskutoční letecká a vodná paráda. Popoludní sa bude konať slávnostná omša pri Bazilike sv. Štefana. Počas dňa budú koncerty na Námestí Adama Clarka, ďalšími atrakciami budú podujatia Ulica maďarských chutí a Slávnosť remesiel. Sviatok vyvrcholí ohňostrojom.

http://augusztus20.kormany.hu/

Kto by sa chcel vyhnúť víkendovému davu v hlavnom meste, ale predsa by rád navštívil nejaký zaujímavý program, môže si vybrať spomedzi podujatí Slovákov v Maďarsku. V Slovenskom Komlóši sa uskutočnia Komlóšske dni a Slovenský gastronomický deň, vernisáž výstavy Zuzany Hajkovej a Michala Zsolnaiho, premietanie filmu Horná zem, v Šárišápe veľkolepé Obecné dni so slovenskými programami, v Alkári si pripomenú Pamätný deň vysťahovania, v Kétšoproni bude Medzinárodný folklórny festival a v Kestúci prezentácia zbierky piesní.

Zdroj fotografie: 444.hu