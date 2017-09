Uverejnené: piatok, 22. september 2017, 13:10

Slovák Matej Rabada oživil tradíciu, ktorá sa v súčasnosti často zneužíva.

Rabada do modrotlače dáva srdce a ľudia mu to veria. Pracuje s tradičnou technikou, s tradičnými motívmi, no vytvára aj svoje vlastné, inšpiráciu čerpá zo slovenskej prírody.

http://www.dobrenoviny.sk/c/110310/matej-ozivil-techniku-ktora-na-slovensku-zanikla-na-jeho-krasne-vyrobky-nedaju-ludia-dopustit