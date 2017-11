Uverejnené: pondelok, 20. november 2017, 09:14

Ľudové noviny oslavujú v tomto roku 60 rokov svojej existencie a okrem iných spôsobov oslavy tohto výročia sme sa rozhodli pre realizáciu čitateľskej ankety.

To je dôvod aj na zamyslenie nad prácou redakčného kolektívu Ľudových novín a príležitosť na zvýšenie kvality nášho a vášho týždenníka. K tomu smeruje aj naša čitateľská anketa. Vaše odpovede na otázky vo formulári, ktorý nájdete TU, nám pomôžu lepšie sa zorientovať vo vašich chutiach, predstavách, želaniach, ale aj v tom, čo by sa podľa vášho názoru, malo v budúcnosti v novinách zmeniť, vylepšiť. Potom bude už len na redakcii, aby sa všetko, čo vy považujete za dobré a potrebné, objavilo aj vo vašich Ľudových novinách, a to aspoň počas ďalších šesťdesiatich rokov. Prosíme vás o vyplnenie formulára. Vyberte si vždy len jednu odpoveď, pokiaľ nie je uvedené inak. Anketa je anonymná, preto tlačivo nepodpisujte.

Pripravili sme anketu a nie prieskum alebo dokonca výskum. To znamená, že sme neuvažovali o výbere respondentov v počte a podľa znakov, ktoré by zabezpečili, aby takto získané výsledky sme mohli zovšeobecniť na celú populáciu čitateľov Ľudových novín, či nebodaj na celú slovenskú národnosť v Maďarsku alebo jej priaznivcov vo zvyšku sveta. Zaujímajú nás názory a závery všetkých, ktorí si nájdu chvíľku času a odpovedia. Výsledky zovšeobecníme len na čitateľov, ktorí odpovedali na anketové formuláre. Účastníci ankety vyjadrujú názory len za seba.

Formulár, ktorý uvedieme aj v prílohe Lúč, vyplňte do 15. decembra. Prosíme Vás, aby ste vyplnili buď elektronický formulár, alebo v novinách, ale nie obidva, pričom z prílohy vyplnený nám pošlite do redakcie ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou: 1555 Budapest, Pf. 99.) Noviny píšeme spolu, lebo bez čitateľov nie sú ani noviny novinami.

Eva Fábiánová

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHk7rbVWZq1BnN1K3H7OYobnpypiB9qGfxoy3T7RxeFVSmBA/viewform?c=0&w=1