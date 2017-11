Najlepšie animované filmy zo sveta v Budapešti

Uverejnené: streda, 29. november 2017, 16:55

Dnes odštartuje v Budapešti 15. Medzinárodný filmový festival Anilogue, ktorý prinesie do hlavného mesta Maďarska najnovšie animované filmy z celého sveta.

Festival potrvá do 3. decembra, premietania sa uskutočnia v kinách Uránia a Kino. Medzi súťažnými filmami sa v tomto roku nevyskytuje slovenská produkcia, ale počas Animovanej noci – nočného maratónového premietania krátkych filmov – dňa 2. decembra v kine Uránia sa môžete stretnúť aj so slovenským titulom. Film Strawberry Days od Evy Sekerešovej je zaradený do druhého bloku, ktorý sa začne od 23:05.

Podrobný program nájdete na stránke kina Uránia:

http://www.urania-nf.hu/esemenyek/1062/2017/12/02/anilogue-2017-animalt-ej