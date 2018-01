Uverejnené: utorok, 23. január 2018, 16:17

V Maďarsku pokračuje výmena bankoviek. Od 1. marca 2018 uvedú do obehu novú tisícovku. So staršou verziou tisícforintovej bankovky je možné platiť do 31. októbra 2018.

https://index.hu/gazdasag/2018/01/23/marciusban_jon_az_uj_ezres_bankjegy/