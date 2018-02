Oprášené fotografie (2108/6)

Uverejnené: nedeľa, 04. február 2018, 05:24

Z archívu Ľudových novín

Televízor, o ktorom sníva už skoro každý obyvateľ Jače

Keď si pozriete fotografiu, pomyslíte si, že sme ju urobili niekde v Budapešti. Prezradíme vám, že nie. Presne 6 kilometrov na sever od hlavného mesta, medzi Vacovom a Asódom, v našej malej, Slovákmi obývanej obci Jača (Acsa) sme sa stretli s televízorom u jednoduchých ľudí, v rodine Hóváriovcov. Keď sme si všimli televíznu anténu na sedliackom dome, ani my sme nechceli veriť svojim očiam. Hneď sme sa ale presvedčili o tom, aká je skutočnosť. Preplnená izba, deti, ženy a chlapi s veľkým záujmom sledovali vysielanie budapeštianskej televíznej stanice. Ako nám prezradil majiteľ, celá dedina sa schádza u nich po večeroch. V mnohých prípadoch sami domáci sa nezmestia do izby pre hostí. Pred niekoľkými rokmi nebolo v obci ani rádio. Teraz je takmer v každom dome. A objavil sa už aj modernejší výdobytok techniky: televízor, o ktorom sníva skoro každý obyvateľ Jače. (5/1958)

Záhumienkové hospodárstva v Teranoch chovajú králiky

V posledných rokoch sa čoraz viac pozornosti venuje záhumienkovým hospodárstvam. V novohradskej slovenskej obci Terany (Terény) chovatelia drobných domácich zvierat najväčší záujem prejavujú o chov králikov. Chovatelia založili družstvo a vzájomne si pomáhajú. Chovajú králiky na kvalitné mäso, čím v značnej miere prispievajú aj k splneniu plánu exportu. Na našej snímke Terančanky odovzdávajú králičie mäso. (5/1978)

Reálne šance na obnovu storočného Mosta Márie Valérie

Práve pred sto rokmi (v roku 1893) začali medzi Ostrihomom (Esztergom) a niekdajším Parkanom, dnešným Štúrovom stavať most Márie Valérie. V zlatých časoch monarchie za cisára „Ferencjóšku“, čiže Františka Jozefa I., bola výstavba 800-metrového mosta za dva roky hotová. V roku 1895 sa teda na mieste, kde bol viac než tisíc rokov prievoz, začala premávka po „súši“. Dvadsiate storočie však prinieslo so sebou aj plané časy, ktoré neobišli ani ostrihomský most: koncom druhej svetovej vojny vyhodili nemeckí vojaci do povetria tri stredné piliere. Po mnohých desaťročiach sa rysujú reálne šance na obnovu mosta. (8/1993)