Bohatstvo Čomádu

Uverejnené: piatok, 11. máj 2018, 09:57

Približne pred desiatimi rokmi sa v maďarskej tlači objavila správa, že najbohatšou obcou v Maďarsku je Čomád.

O tejto obci je známe, že ju obývajú Slováci, v tlači sme sa dočítali aj to, že viacerí sa tu venujú chovu kráv a výrobe mlieka a že v obci má sídlo viacero firiem, ktoré tu odvádzajú dane, aj preto tá prosperita. Nedávno sme mali možnosť presvedčiť sa osobne o bohatstve čomádskych Slovákov, avšak nie v ekonomickom slova zmysle...

Slovenské bohoslužby až do začiatku sedemdesiatych rokov

V našej generácii je ešte bežné, že medzi sebou hovoríme v dedine po slovensky – začala s predstavením obce predsedníčka miestnej Slovenskej národnostnej samosprávy Marta Sinkóová. Sadli sme si s ňou v štýlovom prostredí miestneho Oblastného domu v spoločnosti jej sestry Lýdie Pejovej, ktorá je tiež poslankyňou slovenského zboru. Sestry, rodené Gubcsóové sú z generácie, ktorá sa narodila v prvej polovici päťdesiatych rokov – to iba ako dodatok, o príslušníkoch ktorej vekovej kategórie uviedla predsedníčka prirodzené používanie miestnej slovenčiny. – Ale predstavte si, o niekoľko týždňov sa chystám do dôchodku a moja kolegyňa Zsuzsi, ktorá je o vyše desať rokov mladšia než ja, sa mi ponosovala: Márti, s kým sa ja budem rozprávať po slovensky, keď ty odídeš do dôchodku? – dodala pani Sinkóová, ktorá od termínu nášho rozhovoru si už pravdepodobne užíva zaslúžený oddych.

...

Cs. Lampert

Foto: CsL

