Slovenskí cyklisti v Budapešti

Uverejnené: piatok, 22. jún 2018, 10:43

Slovenský národnostný hovorca Anton Paulik vítal 14. júna pred maďarským parlamentom slovenských cyklistov.

Cyklojazda Via Magna sa uskutočnila už po 16. raz, jeho organizátorom bolo občianske združenie Priaznivci Pustého hradu. Na trase z Tvrdošína do Zvolena a z Budapešti do Zvolena sa zastavili v mestách a obciach Tvrdošín, Krivá, Oravský Podzámok, Dolný Kubín, Likavka, Ružomberok, Budapešť, Štúrovo, Šahy, Dudince, Krupina, Babiná, Pliešovce, Dobrá Niva. Okrem propagácie Pustého hradu neďaleko Zvolena cieľom cyklojazdy bola aj podpora Iniciatívy stredné Slovensko, ktorá sa výraznou mierou snaží o riešenie nedostatočnej dopravnej infraštruktúry na strednom Slovensku.

(kan)

Foto: autorka