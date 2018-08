Oprášené fotografie (2018/35)

Uverejnené: nedeľa, 26. august 2018, 05:07

Z archívu Ľudových novín

Mládež a dospelí v Jači ani v uhorkovej sezóne sa nenudia

Pri našej návšteve v Jači (Acsa) bol život na uhorkových poliach s výmerou 34 jutár čulý. Pracovali na ňom vyše stopäťdesiati: mládež a dospelí miešane. 40 % z úrody patrí členstvu, keďže pole vydali na obrábanie rodinám. Družstevný kolektív zaplánoval na tento rok 300-tisíc forintový príjem z uhoriek. Plán už doteraz ďaleko prevýšil, keďže má pred sebou ešte mesiac na zber a dozrieva mu ďalšie 6-jutrové uhorkové pole vysadené ako druhoplodina. (34/1963)

Nové ihrisko a park pionierov v Mlynkoch verejnoprospešne

Pionieri v Mlynkoch sa už chystajú na nový školský rok. Ich prvou verejnoprospešnou prácou v septembri bude usporiadanie školského dvora. Používajú ho spolu s miestnou materskou školou, preto chcú pre najmenších (samozrejme, pomocou dospelých) zriadiť ihrisko. Pionierska skupina v Mlynkoch sa potom bude venovať najmä skrášľovaniu nového pionierskeho parku.

Mládežníci po stopách predkov 600-kilometrov na bicykloch

Viete, čo robila väčšina tzv. normálnych ľudí v letnej horúčave? Utiahla sa k vode, do chládku alebo si aspoň zatiahla všetky záclony v izbe. A viete, čo robili v tom istom čase členovia Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM)? Na bicykloch šliapali denne 50 až 100 km. Bolo to na cyklistickej túre OSMM, ktorú sme zorganizovali na počesť 275. výročia usadenia Slovákov na Čabe. Akcia mala názov Po stopách našich predkov (Tu sa usadíme). 9. augusta 1993 sme sa vybrali autobusom do Hradišťa. Je to malá dedinka neďaleko Lučenca, odkiaľ začiatkom 18. storočia prišli do Békešskej Čaby prvé slovenské rodiny a odkiaľ sme sa tam chceli dostať aj my, ich „potomkovia”, po 275 rokoch. Vybrali sme si však modernejší spôsob cestovania: dali sme si tam priviesť svoje bicykle a na nich sme potom absolvovali 600-kilometrovú trasu Hradište – Békešská Čaba. (35/1993)