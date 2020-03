Anketa: Koronavírus v živote našich Slovákov

Uverejnené: sobota, 28. marec 2020, 06:55

Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvňuje naše životy. Od 16. marca nemôžu žiaci a študenti v Maďarsku navštevovať školy, ale pedagógovia musia pokračovať vo výučbe prostredníctvom digitálnej techniky. Zakázané sú verejné a športové podujatia. Zábavné podniky a kiná sú zatvorené, v kultúrnych inštitúciách zaviedli zákaz návštev. Reštaurácie, kaviarne, predajne môžu byť otvorené do 15. Hodiny, výnimku tvoria potraviny, lekárne a drogérie. V tejto súvislosti sme sa spýtali našich respondentov:

Ako vplýva na váš každodenný život mimoriadny stav spôsobený pandémiou koronavírusu?

Tünde Debreceniová Králiková, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy obce Novohrad

„Keď sa v médiách začali šíriť čoraz razantnejšie opatrenia na zastavenie koronavírusu, najprv ma napadlo, ako by mohla slovenská samospráva pomôcť najmä tým, ktorých sa tento vírus najviac týka v našej obci. Ja som ostala doma v karanténe, lebo som bola chorá. Duševne som síce veľmi ťažko prežívala to, že nedávno mala moja dcéra narodeniny a nemohli sme ich osláviť spolu. Najmä som mala na zreteli ochranu našich detí, veď ony predstavujú našu budúcnosť. Našťastie mi lekár diagnostikoval prechladnutie, takže od pondelka pracujem ďalej. Doma som sa starala o matku, ako aj o starších rodinných príslušníkov, lebo patria do ohrozenej vekovej skupiny. Ako členka miestneho štábu civilnej ochrany a hasičského zboru som si nedovolila nudiť sa. Počas karantény ma vyhľadali mnohí predsedovia slovenských samospráv z okolitých dedín alebo aj materská škola z Rétšagu, ale aj mnohí iní, aby som im poskytla strih na rúška a poslala im niekoľko. Zaslanie som plánovala tak, aby som čo najmenej prišla do styku s ľuďmi. V samospráve obyvateľom pomáhame ako sa len dá. Tí, ktorí nemajú príbuzných, napíšu ceduľku, čo treba zaobstarať a vyložia tašku na plot. Nákup potom zavesíme na to isté miesto. Na našu iniciatívu Klub dôchodcov Slnečnice začal vyrábať ochranné masky, ktoré sme vložili do poštovej schránky každému Novohradčanovi. Rúška vyrábame z bavlny. Základné materiály nám zabezpečili miestne občianske organizácie. Som za logické argumenty a my, ľudia nad 55 rokov by sme sa mali držať na fronte, ostať bojovníkmi. Našou úlohou je ochrániť starších obyvateľov. Keď si spoločne pomáhame, tak vydržíme a prekonáme aktuálnu situáciu. Teraz aj Slováci v Maďarsku ukázali to, že nás nespájajú len tradície, ale aj ľudskosť. Vďaka tomuto môže byť oveľa užšia spolupatričnosť. Viem, že prekonanie tohto stavu nebude ľahké, ale práve ľudia nám dávajú energiu. Napríklad mali sme uskutočniť jazykový kurz pre začiatočníkov. Prihlásilo sa 6 záujemcov, traja domáci a traja noví obyvatelia. Jeden z nich, pôvodom Nemec, nadhodil otázku, či by sme kurz nepustili online. A viete čo? Pustíme sa do toho! To je oduševnenosť, ktorá sa z našej strany veľmi cení a dodáva nám silu pracovať v prospech slovenskosti.“

Ondrej Kiszely, predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba

„V Békešskej Čabe sa úplne zastavil život aj v slovenskom kontexte. Všetky naše inštitúcie sú zatvorené, vrátane Domu slovenskej kultúry či Slovenského oblastného domu, na ktorého obnovu sme dostali 10-miliónovú mimoriadnu dotáciu od maďarskej vlády, ale vôbec nevieme, kedy sa budú môcť začať práce. Naši pedagógovia sa snažia vyučovať diaľkovo a aj my mladí uvažujeme, ako byť užitočnými z domu – založili sme si akýsi online samovzdelávací krúžok, v rámci ktorého pátrame po starých článkoch a knihách o Békešskej Čabe, aby nás inšpirovali k novým projektom, ktoré by sme mohli zrealizovať po uplynutí mimoriadnej situácie. Uvažujeme aj nad možnosťami online vysielania pobožností pre veriacich. Tiež uvažujeme, čo s plánovanými podujatiami, či ich preložiť na neskorší termín, resp. zlúčiť niektoré, ale aj toto je iba v rovine teórií, lebo nik nevie, dokedy potrvá táto mimoriadna situácia – podľa pesimistických hlasov aj pol roka môžeme byť takto zatvorení. Mám obavy najmä o starších, pre ktorých je ochorenie vírusom Covid-19 mimoriadne nebezpečné. So starkou sa stretávam iba vonku, do jej domu nevchádzam, prísne dodržiavam minimálne dvojmetrový odstup, nakupujem jej lieky i potraviny vtedy, keď celé mesto je vyprázdnené. Starší vravia, že podobné nezažili ani počas vojny. Takže všetci sa snažíme byť doma, pracovať na diaľku a čakáme, iné robiť nemôžeme.“

Zuzana Hollósyová, predsedníčka Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti

„Premysleli sme si s mojimi dcérami celú situáciu a dievčatá mi povedali, aby som zostala doma, vraj by si ma chceli udržať aspoň v takom zdravotnom stave, v akom som. My sa postaráme o teba, povedali mi a Katka aj vybavuje moje nákupy, aj všetko, čo treba. Ušila nám všetkým rúška, z bielych džínsov. Zdravý rozum prikázal zostať doma. Vlastne už dva týždne som v dobrovoľnej domácej karanténe. Sama bývam, ale nie som osamelá. Cez internet mám kontakty s každým, ba aj telefonicky sa môžeme zhovárať. A pred pár dňami mi zavolali členovia speváckeho zboru Ozvena, aby mi zagratulovali k narodeninám. Cez internet sme sa všetci spojili a zaspievali mi. Úplne som bola dojatá. Najmä, že len ja som nevedela, čo mám na mobile stláčať, aby sme sa všetci aj videli, nielen počuli.Držali v ruke sviečku, aby som ju mohla sfúknuť a niečo krásne si želať. Bolo to veľmi milé prekvapenie, keď mi zaspievali Veľa zdravia, šťastia. Povedala som im hneď, aby každý zostal doma a nechodil nikam. Dirigent nám sľúbil, že každý hlas naspieva, nahrá, pošle nám ho a každý sa bude musieť naučiť svoj part. A keď zdvihne paličku, teraz, tak budeme musieť byť pripravení. To sme zaviedli v Ozvene.“

Alžbeta Szabová, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Čemeri, vedúca Folklórneho spolku Furmička

„V ostatných týždňoch sme dokončovali Slovenský dom v Čemeri a keď naši dobrovoľníci skončili, zavreli sme bránu, ba aj dvere, nikoho sme dnu nepustili a s mojou pomocníčkou Enikő Horváthovou sme sa pustili prenášať šaty do nových priestorov. Zariadili sme sklad krojov a ľudových odevov. Takže dobrý týždeň sme boli v pracovno-zdravotnej karanténe v Slovenskom dome. Aj spať chodila k nám, aby sa ani jedna z nás nestretala s nežiaducimi baktériami, ani vírusmi. Ku mne sme preniesli, čo je potrebné ušiť, aj celú papierovú agendu, takže sa veru počas karantény nenudíme. Okolo Slovenského domu i Furmičky je veľa starších, ktorí teraz potrebujú výdatnejšiu starostlivosť, ale obecná samospráva prevzala tieto povinnosti na seba v plnej zodpovednosti. Starajú sa im o jedlo, nosia im potrebné nákupy, takže naši seniori sú spokojní vo svojom rodinnom prostredí. My sme mohli urobiť už len toľko, že sme im zakázali vstup do Slovenského domu. Všetci sú doma v kruhu svojej rodiny. Ešte sa cítia dobre. Zároveň vykonávame online, naživo, národnostnú výchovu. Hodiny ľudového tanca pokračujú bez prestávky. Deťúrence sa učia básničky, pesničky, tance, tak škôlkari, ako aj žiaci nižšieho stupňa. Maličkí majú hodinu dvakrát po 45 minút a školáci jeden a polhodinové zamestnanie. Chlapcom sa, ako aj doposiaľ, venuje Balázs Bjelochradszki, dievčatkám Enikő a spoločnému programu ja. Dospelí zatiaľ nemajú skúšky, ale nenecháme ich dlho odpočívať. Všetci sme zdraví, pracujeme, ba aj chlieb pečiem, hoci pôvodne som to neplánovala. Spomalili sme sa trochu. A čakáme, kedy nás zavolajú z RTVS, že nás pozývajú na pokračovanie vo veľkolepej folklórnej šou Zem spieva.“

Karatína Karkušová, mládežnícka referentka CSSM

„Môžem povedať, že som v dobrovoľnej karanténe. Našťastie nám moje pracovisko umožnilo pracovať z domu, lebo aj ja považujem za dôležité, aby sme v týchto týždňoch vychádzali čo najmenej von. Byt opúšťam iba v nevyhnutnom prípade, keď musím ísť nakupovať, ale aj to sa snažím minimalizovať na dva razy týždenne. Kým je to ešte možné, idem si zabehať do blízkeho parku. Športu sa venujem aj medzi štyrmi stenami, telocvičňa, kam chodievam na skupinové hodiny, robí online tréningy. Okrem toho, keďže rada šijem a mám šijací stroj, začala som doma šiť rúška, lebo ich už nikde nedostať. Najprv len sebe a rodine, poslala som z nich aj do rodného Slovenského Komlóša, kamarátom, a teraz šijem pre každého, kto to potrebuje. Dúfam, že tým aspoň trošku prispejem k tomu, aby ochorelo menej ľudí.“

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.