Čo s domácim miláčikom, ak vás dajú do karantény?

Uverejnené: štvrtok, 02. apríl 2020, 17:31

Vedci sa zhodujú, že domáci miláčikovia, ako napr. psy alebo mačky, sa nemôžu infikovať novým koronavírusom, ani ho preniesť na ľudí. Podobne sa však môže vírus nachádzať aj na psovi alebo mačke, i keď sa ním nenakazili.

„Súčasné dôkazy naznačujú, že psy nepredstavujú väčšie riziko prenosu (koronavírusu) ako neživé predmety, ako napríklad kľučky na dverách,“ napísala zakladateľka hongkonskej charitatívnej organizácie na ochranu zvierat Lifelong Animal Protection Sheila McClelland. V prípade dodržania hygienických noriem by teda domáce zvieratá nemali predstavovať zvýšené riziko nákazy, ich majitelia však majú iný dôvod mať vrásky na čele: čo s domácim miláčikom, ak sa ich majiteľ pre koronavírus dostane do nemocnice? Našťastie viaceré organizácie na ochranu zvierat sa vážne venujú tejto problematike a na základe ich odporúčaní sme pre vás zozbierali niekoľko dobrých rád, ktoré sa oplatí poslúchnuť.

Najdôležitejšie je, aby sa majiteľ zvieraťa čím skôr dohodol minimálne s dvomi od seba nezávislými ľuďmi, ktorí sa v prípade potreby postarajú o jeho miláčika. Pripravte preň zásobu potravín postačujúcu minimálne na dva týždne. Prichystajte ďalej balík s očkovacou knihou, zdravotníckymi dokumentmi a liekmi zvieraťa, jeho hračkami, hygienickým príslušenstvom a všetkým, čo považujete za nevyhnutné k starostlivosti o vášho miláčika. Pripravte aj popis dôležitých informácií pre prechodného majiteľa o zaobchádzaní so zvieraťom: napr. stravovacie návyky, spôsob venčenia, vzťah zvieraťa k ostatným zvieratám, kontakt na veterinára a pod. Pripravený balík by ste mali umiestniť tak, aby ich váš známy v prípade potreby ľahko našiel. Oplatí sa ďalej umiestniť na vchodové dvere informačný materiál s údajmi o druhu a počte zvierat nachádzajúcich sa v byte, resp. s telefónnym číslom kontaktnej osoby. Tieto informácie sa oplatí doručiť aj domovníkovi a sociálnemu oddeleniu samosprávy. V prípade, že nemáte známeho, ktorý by sa mohol postarať o vaše zviera, odporúčame vám do pozornosti stránku facebook.com/zoldebsegely, ktorá sa ujala úlohy spojiť vás s ľuďmi ochotnými pomôcť.

Pomoc sa však zíde aj zdravým, starším občanom, ktorí patria do rizikovej skupiny čo sa týka úmrtnosti v prípade nakazenia koronavírusom. Aby sa nenakazili, nemali by vychádzať zo svojich domovov. Čo však v tom prípade, ak ich domáce zviera potrebuje lekársku opateru? Pekný príklad prináša Strážna služba na ochranu zvierat a prírody v Novej Pešti na svojej facebookovej stránke. Obrátila sa na ňu staršia pani, ktorej syn pracuje v zahraničí a zakázal jej zobrať svoju mačku k zverolekárovi (mimochodom, veľmi správne). Pracovníci strážnej služby ju po predbežnej telefonickej konzultácii vyhľadali podľa protokolu s odetým rúškom, ochrannými okuliarmi a v rukaviciach. Pani pred ich príchodom vyložila svoju mačku v prenosnom boxe pred vchodové dvere svojho bytu. Pomocníci zobrali mačku k lekárovi a vrátili ju majiteľke bez akéhokoľvek kontaktu s paňou, ba prenosný box mačky pred vrátením vydezinfikovali. Určite sú aj medzi našimi čitateľmi ľudia ochotní pomôcť. Preto vás prosíme, ak poznáte majiteľa zvieraťa, ktorý sa nemá na koho obrátiť, ponúknite mu vašu pomoc, alebo dajte najavo svoju ochotu vo svojom okolí, resp. na internete cez sociálnu sieť.

Pokiaľ sa dozviete o zvierati, ktoré zostalo v byte bez opatery, obráťte sa na miestnu samosprávu, mimo úradných hodín zase na políciu a v záujme čím rýchlejšieho zásahu sa oplatí informovať aj miestnych ochrancov zvierat.

Dúfame, že sa vyhnete situácii, aby ste si tu napísané prípady museli vyskúšať aj v praxi, ale radšej byť pripravený ako prekvapený.

Sprac. zp

Foto: autor

Osožné odkazy pre majiteľov zvierat:

https://www.facebook.com/noeallatotthon/posts/10158229850944439

https://www.facebook.com/zoldebsegely/

https://www.facebook.com/mavedalapitvany/posts/2517240038549744

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.