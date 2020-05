Poznáme víťazov našej súťaže

Uverejnené: piatok, 22. máj 2020, 10:06

Už druhý mesiac začínajú skoro všetky naše články odkazom na pandémiu koronavírusu. Väčšinou píšeme o tom, akí sme vynaliezaví, ako sa vieme prispôsobiť dobe, v ktorej sme sa ocitli. Práve vzhľadom na túto mimoriadnu situáciu sme sa rozhodli 7. apríla vypísať súťaž o najkrajšie/najnápaditejšie/najzaujímavejšie rúška.

Fotografie svojich rúšok ste mohli posielať vyše mesiaca a my sme ich 19. mája vyhodnotili. Mali sme čo robiť, veď ste nám poslali fotografie vyše 60 rôznych rúšok. Našli sa takí, ktorí poslali jednu fotografiu, podaktorí sa v tom istom rúšku vyfotili v rôznych pózach, ďalší nám poslali viacej druhov rúšok.

Kto bol najlepší?

Absolútnym víťazom je Alžbeta Trenčánová Vargováz Veľkého Bánhedešu, ktorej patrí veľká gratulácia za nápad vyšiť do rúška imaginárnu mamovku a apovku. Za svoju fotografiu získa vďaka nášmu vydavateľovi SlovakUm s. r. o. ročné predplatné nášho týždenníka a dvojjazyčnú kuchársku knihu Slovenská kuchyňa.

Druhé miesto patrí Bencemu Szeljakovi, ktorý zapózoval s dominantami dolnozemskej slovenskej metropoly, pričom na rúšku figuruje logo našej mládežníckej organizácie. Vyhral ročné predplatné nášho týždenníka, podobne ako aj Monika Mišiková, tiež z Békešskej Čaby, ktorá sa umiestnila na tretej priečke. Členka výšivkárskeho krúžku Rozmarín pridala aj fotografiu vlastnoručne zhotovenej predlohy, na základe ktorej si môže každý doma vyšiť hotovú masku s rôznymi vzormi, medzi ktorými sme našli aj tradičné čabianske.

Hajnalka Kövecsová sa tiež môže tešiť z ročného predplatného nášho týždenníka. Ako nám napísala v liste, slovenčinou sa zaoberá iba krátko, takže veríme, že v precvičovaní jazyka jej pomôžu aj Ľudové noviny.

Margite Kollárovej do Santova, Mártonovi Horváthovi do Budapešti a Márii Pribelskej Hanesovej do Veľkého Bánhedešu posielame kuchársku knihu.

Ako sme hodnotili?

Hodnotili členovia redakcie – hlavne preto, lebo ešte všetci pracujeme z domu a chceli sme ušetriť čas. Vybrali sme iba desať, a to tak, že najlepšiemu sme dali 10 bodov a tak postupne ďalej. Väčšinou nás zaujali nápady, ale potešili sme sa tzv. pridaným národnostným hodnotám a ocenili sme aj kreativitu.

Naša kolegyňa, sekretárka Barbora Laurová dávala body hlavne za tradičnú výšivku. „Veľa takých som nevidela. Maximálne s modrou potlačou, ale tie považujem za všedné, keďže veľa ľudí sa snaží tento štýl vytvoriť/kopírovať. Ručne vyšívané sú oveľa krajšie. Od autora závisí aj štýl a vzor. Prezrela som si, samozrejme, aj tie moderné, ušité z látok, a tie som hodnotila podľa tvaru (t. j. anatomické, naozaj podľa tzv. kritérií alebo vrstvovosť, a iné.)“

Erika Trenkovádala najvyšší počet bodov za profesionálnu realizáciu nápadu. Tie „sú nielen vymyslené, ale aj nádherne ušité a vyšité. Kedykoľvek by som si také rúško kúpila. Za nápadité a plné emócií považujem všetky rúška s ručnou výšivkou. Podarený je nápad rovnakých rúšok matky a synčeka, dvoch dievčatiek so psom, mamovky a apovku. Mne sa páčila aj cicuška. Sympatický mi bol Bence Szeljak, ako sa – asi len zo solidarity – tiež odfotografoval s rúškom pri Veľkom evanjelickom kostole.“ Kolegyňa sa inak so svojím rúškom zúčastnila aj mimo súťaže. „Preto, lebo som prišla s nápadom kreatívneho rúška, nech nepohorím. Do rany mi prišla kvitnúca čerešňa, tak som našla kúsok látky s čerešňami. Na tej čerešni už sú zelené čerešničky,“ napísala pre nás.

Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť nápaditosť Boldizsára a Daniela Horváthovcov, ktorí síce nevyšívali, ani nešili, ale si vlastnoručne urobili rúška.

Komu ďakujeme?

Najprv Erike Trenkovej, ktorá prišla vôbec s nápadom usporiadať túto súťaž. Potom konateľovi nášho vydavateľstva Imrichovi Fuhlovi, ktorý hneď pristúpil, že najlepších ocení. Kolegom, ktorí prezreli všetky súťažné práce a hodnotili podľa najlepšieho svedomia. Veľká vďaka patrí aj Hajnalke Krajčovičovej. Riaditeľka Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe naozaj mobilizovala Čabänov, hlavne členky výšivkárskeho krúžku Rozmarín, od ktorých sme dostali množstvo krásnych a nápaditých výtvorov. Podobne veľká vďaka patrí Jolane Pepóovej do Veľkého Bánhedešu, ktorá tak isto oslovila členky výšivkárskeho krúžku a vďaka nej sme mali možnosť sa pokochať v prekrásnych motívoch. Ale ďakujeme každému, kto sa do súťaže zapojil, ako aj tým, ktorí len zdieľali našu výzvu a vďaka nim sa mohla dostať ďalej. Napríklad aj na Slovensko, odkiaľ nám tiež poslali niekoľko súťažných prác.

Teraz je čas na vás, milí čitatelia, aby ste sa pokochali v krásnych rúškach, ktoré nájdete vo fotogalérii nižšie a na našich stránkach na sociálnej sieti.

Pandémia ešte nekončila, ešte istý čas budeme musieť nosiť rúška aspoň v uzavretom priestore a v dopravných prostriedkoch, takže vám dávam do pozornosti tieto nápady. Nechajte sa inšpirovať aj vy a urobte si vlastnoručne rúška. Možno vám pomôže aj manuál, ktorý sme vytvorili vďaka Kataríne Karkušoveja ktorý nájdete v 16. čísle nášho týždenníka alebo na našich online fórach.

Verím, že naša súťaž vás zaujala a zapojíte sa aj do našich ďalších súťaží a projektov, ktoré plánujeme usporiadať v budúcnosti častejšie.

Eva Fábiánová

