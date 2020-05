Tardošský pamätný dom vyupratovaný

Uverejnené: piatok, 29. máj 2020, 07:02

Všetci ešte čakáme, aby sa život vrátil do normálnych, všedných koľají, ale členovia tardošského Klubu dôchodcov sa rozhodli: 25. mája nastal čas, aby upratali v Slovenskom pamätnom dome.

Beztak sa na to chystali už na jar, veď pôvodne mal byť tohtoročný Deň Slovákov v Maďarsku práve v tejto malebnej dedinke medzi kopcami pohoria Gereče. Sviatok Slovákov sa tohto roku konať nebude, ale pavučiny pozbierať, prach poutierať, okná poumývať, vyriadiť dom a upratať dvor treba. Terajšia podpredsedníčka slovenského voleného zboru v Tardoši Veronika Árendášová v r. 2012 viedla národnostný volený zbor, keď Pamätný dom slovenskej národnosti a rodičovský dom tardošského rodáka, jazykovedca Lajosa Feketeho zrekonštruovali a odovzdali verejnosti. Odvtedy uplynulo osem rokov a už by boli potrebné opravy. Ako povedala, „zadná stena je naša”. Keď sa zvalila, opravili ju z peňazí slovenskej samosprávy. Žiadalo by sa porobiť aj ďalšie rekonštrukčné práce. Ani vodovod nemajú. Sami si ešte dali postaviť pec, hoci na to Slovač v Tardoši nemá oprávnenie. Dom patrí obecnej samospráve, tá ho aj spravuje. Slováci pod vedením slovenského zboru poznášali zariadenie, nábytok, výbavu, ba aj skoro sto svätých obrazov, a dvakrát do roka upratujú. Bez peňazí, za Pánboh zaplať, ale s o to väčšou obetavosťou. Aby zachovali pamiatku na slovenských predkov. Dôstojne, pekne.

etr-

Foto: Tibor Csabán

