Posledná prednáška v Šalgótarjáne

Uverejnené: piatok, 17. júl 2020, 08:43

V 15. čísle nášho týždenníka sme písali o informatívno-spoločenských klubových zamestnaniach v maďarskom jazyku s názvom Učiť sa vzájomne. Poslednú, 12. prednášku s názvom Miesto a funkcia Slovákov v Maďarsku od roku 1945 až po súčasnosť pre mimoriadny stav spôsobený pandémiou koronavírusu Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne musela preložiť. Vďaka uvoľneniu prijatých opatrení 7. júla sa v Župnej knižnici Bálinta Balassiho mohla uskutočniť aj tá posledná.

„Stretnutie sa nieslo v podobnom duchu ako predtým. Aj táto téma bola zaujímavo spracovaná a podaná. Žiaľ, hodinové prednášky nedovoľovali, aby sme hlbšie nazreli do slovenskej literatúry, dejín, do fotografického a výtvarného umenia. Poslucháči sa však veľa dozvedeli o tom, ako žijú Slováci v Maďarsku, ako sa stal Zväz Slovákov v Maďarsku ikonou tejto národnosti,” povedal nám predseda miestneho slovenského zboru Ferdinand Egyed a zdôraznil, že v budúcnosti by ešte bolo vhodné podrobnejšie sa venovať najmä udalostiam za posledných sto rokov, lebo sa nepodarilo obsiahnuť všetko, čo malo dopad na súčasný život Slovákov v Maďarsku.

Séria 12 prednášok vznikla s finančnou podporou Slovenskej národnostnej samosprávy v Šalgótarjáne, Mestskej samosprávy a miestnej tzv. Akciovej skupiny, číslo projektu TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01009.

AR

Foto: Beata Menczelová

